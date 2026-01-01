Nasadiť Cross-seed v jednoklikovej inštalácii.
Automatizovaný nástroj na krížové seedovanie, ktorý nájde zhodné torrenty naprieč súkromnými trackermi na maximalizáciu vášho seedovacieho pomeru.
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S čím sa dá postaviť Cross-seed
Cross-seed je open-source automatizačný nástroj navrhnutý tak, aby pomohol používateľom torrentov nájsť a pridať cross-seedy — torrenty, ktoré existujú na viacerých súkromných trackeroch, ale zdieľajú identické súbory. Porovnaním vašich existujúcich stiahnutí s indexermi ako Prowlarr alebo Jackett identifikuje zodpovedajúce vydania a automaticky ich pridá do vášho torrent klienta, čo vám umožní seedovať na ďalších trackeroch bez opätovného sťahovania akýchkoľvek dát.
Spustenie Cross-seedu na VPS zaisťuje nepretržitú prevádzku 24/7, pričom skenuje nové príležitosti pre cross-seed, kedykoľvek sa objavia. Integruje sa s populárnymi torrent klientmi vrátane qBittorrent, Deluge a rTorrent a podporuje dátové porovnávanie, ktoré funguje aj vtedy, keď sa názvy vydaní líšia naprieč trackermi.
Kľúčové vlastnosti Cross-seed
Automatické krížové siatie
Skenuje vaše existujúce stiahnuté súbory a nájde zodpovedajúce torrenty na iných trackeroch, aby ste mohli viac seedovať bez sťahovania čohokoľvek navyše.
Podpora viacerých sledovačov
Pripája sa k Prowlarr alebo Jackett na vyhľadávanie v desiatkach súkromných a verejných trackerov súčasne z jednej konfigurácie.
Integrácia Torrent klienta
Funguje natívne s qBittorrent, Deluge, Transmission a rTorrent na vloženie cross-seed torrentov priamo do vášho klienta.
Párovanie založené na dátach
Porovnáva torrenty podľa obsahu a veľkosti súboru namiesto len názvov, čím zachytáva krížové seedovanie, aj keď sa názvy vydaní medzi trackermi líšia.
Režim démona
Funguje ako trvalá služba na pozadí, ktorá monitoruje nové stiahnutia a automaticky nachádza príležitosti na krížové seedovanie v reálnom čase.
Prečo spustiť Cross-seed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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