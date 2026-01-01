Zľava až do výšky 69 % na Pangolin Newt

Nasaďte Pangolin Newt pomocou jednoklikovej inštalácie.

Užívateľský klient tunela WireGuard, ktorý bezpečne sprístupňuje súkromné služby prostredníctvom platformy vzdialeného prístupu Pangolin.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Pangolin Newt pomocou jednoklikovej inštalácie.

Vyberte si VPS plán pre Pangolin Newt

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Pangolin Newt

Pangolin Newt je plne užívateľský klient tunela WireGuard a proxy server TCP/UDP navrhnutý na integráciu s platformou prístupu Pangolin s vedomím identity. Fungujúc bez modulov jadra alebo zvýšených oprávnení, Newt vytvára šifrované tunely k výstupným uzlom Pangolin a poskytuje lokálne proxy servery na bezpečné smerovanie aplikačného prenosu.

Nasadenie Newt na vašom VPS popri vašich službách vám poskytuje vzdialený prístup s nulovou dôverou k súkromným zdrojom odkiaľkoľvek, s prístupom riadeným politikami Pangolin založenými na identite — žiadne vystavenie verejnej IP adrese ani tradičná réžia VPN nie je potrebná.

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Kľúčové vlastnosti Pangolin Newt

Používateľský WireGuard

Beží výhradne v používateľskom priestore bez modulov jadra alebo zvýšených oprávnení, čo zaisťuje bezpečnosť a jednoduchosť nasadenia v kontajnerizovaných prostrediach.

Prístup s nulovou dôverou

Prístup ku každému zdroju je kontrolovaný politikami identity Pangolin, čo zaisťuje, že k súkromným službám majú prístup len autentifikovaní a autorizovaní používatelia.

Vstavaný TCP/UDP Proxy

Funguje ako správca tunelov aj ako aplikačný proxy, smeruje prevádzku pre viaceré služby cez jedno šifrované pripojenie WireGuard.

Automatická správa tunelov

Udržiava trvalé pripojenie WebSocket k riadiacej rovine Pangolin, aby sa tunely automaticky obnovili po prerušeniach siete.

Podpora prechodu NAT

Spoľahlivo sa pripája spoza brán firewall a reštriktívnych sietí bez manuálneho presmerovania portov alebo zmien vo vašej sieťovej konfigurácii.

Prečo spustiť Pangolin Newt na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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