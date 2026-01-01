Nasaďte Pangolin Newt pomocou jednoklikovej inštalácie.
Užívateľský klient tunela WireGuard, ktorý bezpečne sprístupňuje súkromné služby prostredníctvom platformy vzdialeného prístupu Pangolin.
Vyberte si VPS plán pre Pangolin Newt
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Pangolin Newt
Pangolin Newt je plne užívateľský klient tunela WireGuard a proxy server TCP/UDP navrhnutý na integráciu s platformou prístupu Pangolin s vedomím identity. Fungujúc bez modulov jadra alebo zvýšených oprávnení, Newt vytvára šifrované tunely k výstupným uzlom Pangolin a poskytuje lokálne proxy servery na bezpečné smerovanie aplikačného prenosu.
Nasadenie Newt na vašom VPS popri vašich službách vám poskytuje vzdialený prístup s nulovou dôverou k súkromným zdrojom odkiaľkoľvek, s prístupom riadeným politikami Pangolin založenými na identite — žiadne vystavenie verejnej IP adrese ani tradičná réžia VPN nie je potrebná.
Kľúčové vlastnosti Pangolin Newt
Používateľský WireGuard
Beží výhradne v používateľskom priestore bez modulov jadra alebo zvýšených oprávnení, čo zaisťuje bezpečnosť a jednoduchosť nasadenia v kontajnerizovaných prostrediach.
Prístup s nulovou dôverou
Prístup ku každému zdroju je kontrolovaný politikami identity Pangolin, čo zaisťuje, že k súkromným službám majú prístup len autentifikovaní a autorizovaní používatelia.
Vstavaný TCP/UDP Proxy
Funguje ako správca tunelov aj ako aplikačný proxy, smeruje prevádzku pre viaceré služby cez jedno šifrované pripojenie WireGuard.
Automatická správa tunelov
Udržiava trvalé pripojenie WebSocket k riadiacej rovine Pangolin, aby sa tunely automaticky obnovili po prerušeniach siete.
Podpora prechodu NAT
Spoľahlivo sa pripája spoza brán firewall a reštriktívnych sietí bez manuálneho presmerovania portov alebo zmien vo vašej sieťovej konfigurácii.
Prečo spustiť Pangolin Newt na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
BunkerM
Všetko v jednom Mosquitto MQTT broker s webovým rozhraním, editorom ACL a živým monitorovaním