Nasadenie Mylar3 jedným kliknutím.
Samoobslužný sťahovač komiksov a správca knižnice, ktorý automatizuje sledovanie nových vydaní naprieč zdrojmi NZB a torrentov.
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S čím sa dá postaviť Mylar3
Mylar3 je aktívne udržiavaný fork Mylar v jazyku Python 3 — automatický sťahovač komiksov a správca knižnice, ktorý sleduje série, zaraďuje nové vydania do frontu, keď sú vydané, odovzdáva sťahovanie vášmu existujúcemu klientovi a následne spracováva výsledné súbory CBR/CBZ do čistej knižnice. Komunikuje so SABnzbd, NZBGet a širokou škálou torrent klientov vrátane qBittorrent, Transmission, Deluge a rTorrent.
Vlastné hostovanie Mylar3 na vašom vlastnom VPS udržiava váš zoznam na čítanie, front sledovania a prihlasovacie údaje klienta na sťahovanie vo vašej infraštruktúre namiesto služby SaaS. V kombinácii s čítačkou komiksov, ako je Komga alebo Kavita, sa nasadenie stane osobným zásobníkom komiksov v štýle Plex — automaticky načítava nové vydania do knižnice, ktorú môžu mobilní a stolní čitatelia používať odkiaľkoľvek.
Kľúčové vlastnosti Mylar3
Zoznamy na sledovanie seriálov
Sledujte prebiehajúce série, jednotlivé vydania, príbehové oblúky a jednorazové vydania, aby sa nové vydania automaticky zaradili do frontu, len čo budú dostupné.
NZB a torrent klienti
Odovzdajte sťahovanie do SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent a iným klientom prostredníctvom ich štandardných API.
Integrácie indexovača
Vyhľadávajte naprieč indexermi Newznab/Torznab, verejnými poskytovateľmi DDL a konfigurovateľnými RSS kanálmi na nájdenie každej sledovanej položky.
Následné spracovanie knižnice
Premenuje, presunie a označí stiahnuté súbory do čistej štruktúry priečinkov (CBR/CBZ) vhodnej pre Komga, Kavita, ComicRack a iné.
ComicVine metadata
Sťahuje obaly, číslovanie vydaní a metaúdaje vydavateľa z ComicVine, aby knižnica zostala konzistentná a dobre označená.
Plánovač na pozadí
Spúšťa nepretržité plánované kontroly nových problémov, chýbajúceho doplnenia údajov a premenovania úloh, aby sa knižnica aktualizovala bez manuálneho zásahu.
Prečo spustiť Mylar3 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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