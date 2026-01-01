Nasaďte Haven jednoklikovou inštaláciou.
Súkromná, samostatne hostovaná blogovacia platforma pre osobné denníky, rodinné aktualizácie a písanie zdieľané len s ľuďmi, ktorých pozvete.
Vyberte si VPS plán pre Haven
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Haven
Haven je open-source osobná blogovacia aplikácia postavená na Ruby on Rails pre spisovateľov, ktorí chcú súkromný priestor na zdieľanie s priateľmi a rodinou namiesto verejného internetu. Neexistuje žiadna samo-registrácia, žiadne reklamy, žiadne sledovače a žiadny algoritmický kanál — vaše príspevky si môžu prečítať iba ľudia, pre ktorých vytvoríte účty.
Vlastné hostovanie Haven na vašom vlastnom VPS udržuje vaše denníkové záznamy, fotografie a zoznam odberateľov úplne pod vašou kontrolou, s editorom markdown, vstavanou čítačkou RSS a zmenšovaním obrázkov optimalizovaným pre čítanie s nízkou šírkou pásma.
Kľúčové vlastnosti Haven
Súkromné v predvolenom nastavení
Žiadna samo-registrácia znamená, že iba pozvaní čitatelia môžu vidieť vaše príspevky, fotografie a komentáre — ideálne pre rodinné blogy a osobné denníky.
Editor Markdownu
Píšte príspevky v markdown so živým náhľadom, vloženými obrázkami, videom a zvukom renderovanými priamo v editore.
Vstavaná čítačka RSS
Sledujte iné blogy Haven a verejné kanály priamo z vášho vlastného ovládacieho panela bez samostatnej čítačky kanálov.
Súkromné RSS kanály
Každý pozvaný čitateľ získa osobnú overenú RSS URL, aby sa mohol prihlásiť na odber v akejkoľvek čítačke RSS bez toho, aby bol váš blog verejne vystavený.
Šetrný k šírke pásma
Nahrané obrázky sa automaticky zmenšujú a rozhranie sa dodáva bez JavaScriptových frameworkov, takže stránky zostávajú rýchle na pomalých sieťach.
Prispôsobiteľné motívy
Vložte vlastné CSS a písma priamo z administrácie, aby zodpovedali vášmu osobnému štýlu bez rozvetvenia kódovej základne.
Prečo spustiť Haven na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.