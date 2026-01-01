Nasaďte Hanko inštaláciu jedným kliknutím.
Open-source autentifikačný backend s prioritou prístupových kľúčov, s prihlásením bez hesla, MFA, OIDC a prihlásením cez sociálne siete.
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S čím sa dá postaviť Hanko
Hanko je open-source autentifikačný backend postavený na prístupových kľúčoch (passkeys) a štandarde WebAuthn, navrhnutý ako samo-hostiteľná alternatíva k Auth0, Clerk a iným identitným SaaS. Dodáva sa s kompletným používateľským tokom — registrácia prístupových kľúčov, sociálne a podnikové SSO, heslá ako voliteľná záložná možnosť, MFA a obnova založená na e-maile — sprístupnený prostredníctvom čistého REST API a vkladateľných webových komponentov.
Samo-hostenie Hanka na vašom vlastnom VPS udržiava používateľské poverenia, relácie a audítorské záznamy vo vašej infraštruktúre, bez poplatkov za MAU a bez viazanosti na dodávateľa. Priložená databáza PostgreSQL uchováva používateľské účty a poverenia WebAuthn, zatiaľ čo relácie Hanka založené na JWT sa integrujú do akéhokoľvek frontendového alebo backendového stacku.
Kľúčové vlastnosti Hanko
Prioritná autentifikácia Passkey
Postavené na WebAuthn a prístupových kľúčoch, takže sa používatelia prihlasujú pomocou Face ID, Touch ID alebo hardvérových kľúčov namiesto zadávania hesiel.
Sociálne a podnikové Jednotné prihlásenie (SSO)
Pripravení poskytovatelia OAuth pre Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML pre poskytovateľov podnikovej identity.
Viacfaktorová autentifikácia
Podpora aplikácie TOTP autentifikátora a zásady dôveryhodných zariadení vrstvia MFA na akýkoľvek prihlasovací proces bez externých služieb.
Webové komponenty SDK
Dodajte kompletné prihlasovacie UI za pár minút vložením oficiálnych webových komponentov Hanko do akéhokoľvek frameworku – React, Vue, Svelte alebo čistého HTML.
Relačné tokeny JWT
V súlade so štandardmi JWT relácie s rotáciou a zrušením umožňujú jednoduchú integráciu s existujúcimi API a mikroslužbami.
Denníky auditu a webhooky
Vstavané auditné protokolovanie a udalosti webhookov pre každú akciu overenia vám poskytujú úplnú viditeľnosť a jednoduchú integráciu s nadväznými systémami.
Prečo spustiť Hanko na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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