Zľava až do výšky 69 % na Hanko

Nasaďte Hanko inštaláciu jedným kliknutím.

Open-source autentifikačný backend s prioritou prístupových kľúčov, s prihlásením bez hesla, MFA, OIDC a prihlásením cez sociálne siete.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Hanko inštaláciu jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Hanko

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Hanko

Hanko je open-source autentifikačný backend postavený na prístupových kľúčoch (passkeys) a štandarde WebAuthn, navrhnutý ako samo-hostiteľná alternatíva k Auth0, Clerk a iným identitným SaaS. Dodáva sa s kompletným používateľským tokom — registrácia prístupových kľúčov, sociálne a podnikové SSO, heslá ako voliteľná záložná možnosť, MFA a obnova založená na e-maile — sprístupnený prostredníctvom čistého REST API a vkladateľných webových komponentov.

Samo-hostenie Hanka na vašom vlastnom VPS udržiava používateľské poverenia, relácie a audítorské záznamy vo vašej infraštruktúre, bez poplatkov za MAU a bez viazanosti na dodávateľa. Priložená databáza PostgreSQL uchováva používateľské účty a poverenia WebAuthn, zatiaľ čo relácie Hanka založené na JWT sa integrujú do akéhokoľvek frontendového alebo backendového stacku.

Začať
S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Hanko

Prioritná autentifikácia Passkey

Postavené na WebAuthn a prístupových kľúčoch, takže sa používatelia prihlasujú pomocou Face ID, Touch ID alebo hardvérových kľúčov namiesto zadávania hesiel.

Sociálne a podnikové Jednotné prihlásenie (SSO)

Pripravení poskytovatelia OAuth pre Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML pre poskytovateľov podnikovej identity.

Viacfaktorová autentifikácia

Podpora aplikácie TOTP autentifikátora a zásady dôveryhodných zariadení vrstvia MFA na akýkoľvek prihlasovací proces bez externých služieb.

Webové komponenty SDK

Dodajte kompletné prihlasovacie UI za pár minút vložením oficiálnych webových komponentov Hanko do akéhokoľvek frameworku – React, Vue, Svelte alebo čistého HTML.

Relačné tokeny JWT

V súlade so štandardmi JWT relácie s rotáciou a zrušením umožňujú jednoduchú integráciu s existujúcimi API a mikroslužbami.

Denníky auditu a webhooky

Vstavané auditné protokolovanie a udalosti webhookov pre každú akciu overenia vám poskytujú úplnú viditeľnosť a jednoduchú integráciu s nadväznými systémami.

Prečo spustiť Hanko na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
Začať
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.

Omkar
Omkar

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.

Martin K
Martin K

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

Začať

Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden je ľahký, samo-hostený správca hesiel kompatibilný s Bitwarden.

Nasadiť
2FAuth

2FAuth

Správca kódov dvojfaktorovej autentifikácie s vlastným hostingom pre web a mobil

Nasadiť
Authentik

Authentik

Open-source poskytovateľ identity zameraný na flexibilitu a všestrannosť

Nasadiť
Zobraziť všetky aplikácie

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.