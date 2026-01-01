Nasadiť PsiTransfer inštaláciu jedným kliknutím.
Jednoduché samoobslužné zdieľanie súborov s odkazmi s vypršajúcou platnosťou, ochranou heslom a obnoviteľným nahrávaním — nevyžadujú sa žiadne účty.
Vyberte si VPS plán pre PsiTransfer
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PsiTransfer
PsiTransfer je ľahká, open-source služba na prenos súborov na zdieľanie súborov prostredníctvom odkazov na stiahnutie s vypršaním platnosti – nevyžadujú sa žiadne účty pre odosielateľov ani príjemcov. Súbory sú usporiadané do nahrávacích priečinkov s konfigurovateľnými obdobiami uchovávania, od jednorazového stiahnutia po 8-týždňovú platnosť. Každý priečinok môže byť voliteľne chránený heslom pomocou šifrovania AES a príjemcovia si môžu stiahnuť všetko ako jeden archív zip alebo tar.gz bez inštalácie čohokoľvek.
Samostatné hostovanie PsiTransfer na vašom VPS udržuje prenosy súborov súkromné: žiadne obmedzenia veľkosti uložené cloudovou službou, žiadne metadáta súborov odosielané tretím stranám a úplná kontrola nad politikami uchovávania a úložiskom. Voliteľný panel správcu vám umožňuje monitorovať aktívne nahrávania a spravovať úložisko z jednej chránenej stránky.
Kľúčové vlastnosti PsiTransfer
Vypršajúce odkazy na stiahnutie
Nastavte dobu uchovávania od jednorazového stiahnutia až na 8 týždňov — súbory a ich odkazy sa automaticky vyčistia po ich vypršaní.
Nevyžadujú sa účty
Príjemcovia sťahujú súbory priamo zo zdieľateľného odkazu bez registrácie alebo prihlásenia sa do akejkoľvek služby.
Úložiská chránené heslom
Zabezpečte akékoľvek nahratie pomocou AES-šifrovaných hesiel k úložisku, aby k zdieľaným súborom mali prístup len určení príjemcovia.
Pokračovateľné nahrávania
Nahrávanie veľkých súborov sa automaticky obnoví po prerušení siete pomocou protokolu tus.io, čím sa zabráni neúspešným prenosom pri pomalých pripojeniach.
Hromadné stiahnutie archívu
Príjemcovia si môžu stiahnuť všetky súbory z úložiska ako jeden archív zip alebo tar.gz jedným kliknutím, bez sťahovania súborov jednotlivo.
Administrátorský panel
Monitorujte všetky aktívne úložiská, prezrite si využitie úložiska a odstráňte nahrané súbory z administrátorského panela chráneného heslom na adrese /admin.
Prečo spustiť PsiTransfer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.