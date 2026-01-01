Zľava až do výšky 69 % na PsiTransfer

Nasadiť PsiTransfer inštaláciu jedným kliknutím.

Jednoduché samoobslužné zdieľanie súborov s odkazmi s vypršajúcou platnosťou, ochranou heslom a obnoviteľným nahrávaním — nevyžadujú sa žiadne účty.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť PsiTransfer inštaláciu jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť PsiTransfer

PsiTransfer je ľahká, open-source služba na prenos súborov na zdieľanie súborov prostredníctvom odkazov na stiahnutie s vypršaním platnosti – nevyžadujú sa žiadne účty pre odosielateľov ani príjemcov. Súbory sú usporiadané do nahrávacích priečinkov s konfigurovateľnými obdobiami uchovávania, od jednorazového stiahnutia po 8-týždňovú platnosť. Každý priečinok môže byť voliteľne chránený heslom pomocou šifrovania AES a príjemcovia si môžu stiahnuť všetko ako jeden archív zip alebo tar.gz bez inštalácie čohokoľvek.

Samostatné hostovanie PsiTransfer na vašom VPS udržuje prenosy súborov súkromné: žiadne obmedzenia veľkosti uložené cloudovou službou, žiadne metadáta súborov odosielané tretím stranám a úplná kontrola nad politikami uchovávania a úložiskom. Voliteľný panel správcu vám umožňuje monitorovať aktívne nahrávania a spravovať úložisko z jednej chránenej stránky.

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Kľúčové vlastnosti PsiTransfer

Vypršajúce odkazy na stiahnutie

Nastavte dobu uchovávania od jednorazového stiahnutia až na 8 týždňov — súbory a ich odkazy sa automaticky vyčistia po ich vypršaní.

Nevyžadujú sa účty

Príjemcovia sťahujú súbory priamo zo zdieľateľného odkazu bez registrácie alebo prihlásenia sa do akejkoľvek služby.

Úložiská chránené heslom

Zabezpečte akékoľvek nahratie pomocou AES-šifrovaných hesiel k úložisku, aby k zdieľaným súborom mali prístup len určení príjemcovia.

Pokračovateľné nahrávania

Nahrávanie veľkých súborov sa automaticky obnoví po prerušení siete pomocou protokolu tus.io, čím sa zabráni neúspešným prenosom pri pomalých pripojeniach.

Hromadné stiahnutie archívu

Príjemcovia si môžu stiahnuť všetky súbory z úložiska ako jeden archív zip alebo tar.gz jedným kliknutím, bez sťahovania súborov jednotlivo.

Administrátorský panel

Monitorujte všetky aktívne úložiská, prezrite si využitie úložiska a odstráňte nahrané súbory z administrátorského panela chráneného heslom na adrese /admin.

Prečo spustiť PsiTransfer na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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