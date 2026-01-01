Nasadiť Drizzle Gateway jedným kliknutím.
Samo-hostované štúdio na správu databáz postavené na ekosystéme Drizzle ORM s vizuálnym vytváraním dotazov a podporou viacerých databáz.
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S čím sa dá postaviť Drizzle Gateway
Drizzle Gateway je vylepšená, samostatne hostovaná verzia Drizzle Studio, ktorá poskytuje vývojárom a správcom databáz komplexné webové rozhranie na správu ich databáz. Postavená na ekosystéme Drizzle ORM, poskytuje pokročilé vytváranie dotazov, vizualizáciu schémy v reálnom čase a správu migrácie v jedinom nástroji dostupnom z akéhokoľvek prehliadača.
Aplikácia podporuje viacero simultánnych databázových pripojení, čo z nej robí centralizované centrum pre tímy pracujúce v prostrediach vývoja, testovania a produkcie. Ochrana hlavným heslom zabezpečuje prístup, zatiaľ čo trvalé úložisko uchováva všetky konfigurácie pripojení a uložené dotazy nedotknuté aj po reštartoch. Samostatné hostovanie zaisťuje, že citlivé databázové poverenia nikdy neopustia vašu infraštruktúru.
Kľúčové vlastnosti Drizzle Gateway
Vizuálny tvorca dotazov
Vytvárajte a vykonávajte databázové dotazy prostredníctvom intuitívneho rozhrania s typovou bezpečnosťou – pre bežné operácie nie je potrebný žiadny surový SQL.
Vizualizácia schémy
Pozrite si štruktúru vašej databázy a vzťahy v reálnom čase vo vizuálnom diagrame, ktorý sa aktualizuje, keď vykonávate zmeny schémy.
Viacdatabázové pripojenia
Spravujte pripojenia k viacerým databázam súčasne, prepínajte medzi prostrediami bez opustenia rozhrania.
Riadenie migrácie
Generujte, zobrazte náhľad a aplikujte migrácie schémy priamo z UI, aby bol vývoj vašej databázy organizovaný a auditovateľný.
Ochrana hlavným heslom
Zabezpečuje prístup ku všetkým databázovým pripojeniam za jedným hlavným heslom, uchováva prihlasovacie údaje v bezpečí na vašom VPS.
Prečo spustiť Drizzle Gateway na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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