Nasaďte Gatus jedným kliknutím.
Stavová stránka orientovaná na vývojárov s automatizovaným monitorovaním viacerých protokolov, podmienenými upozorneniami a dashboardmi dostupnosti v reálnom čase.
Vyberte si VPS plán pre Gatus
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Gatus
Gatus je nástroj na monitorovanie dostupnosti a stavová stránka pre vývojárov, ktorý sleduje stav HTTP API, TCP služieb, DNS záznamov, ICMP cieľov, SSH hostiteľov, gRPC koncových bodov a SSL certifikátov z deklaratívnej YAML konfigurácie. Vyhodnocuje podmienky — stavové kódy, časy odozvy, obsah tela a platnosť certifikátov — a zobrazuje dashboard v reálnom čase s historickými percentami dostupnosti pre každý koncový bod.
Vlastné hostovanie Gatusu na vašom vlastnom VPS udržuje vašu monitorovaciu infraštruktúru nezávislú od služieb, ktoré sleduje, eliminuje poplatky za SaaS za každú kontrolu a umožňuje vám smerovať upozornenia prostredníctvom viac ako 40 integrácií — vrátane Slacku, Discordu, PagerDuty a Telegramu — bez toho, aby vaše monitorovacie dáta opustili vaše prostredie.
Kľúčové vlastnosti Gatus
Multi-protokolové monitorovanie
Monitorujte HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC a vypršanie platnosti SSL certifikátov z jednej konfigurácie YAML – nevyžadujú sa žiadni agenti ani dodatočný kód.
Podmienené upozorňovanie
Definujte presné podmienky upozornení pre stavové kódy, časy odozvy, polia tela JSON a vypršanie platnosti certifikátu, s viac ako 40 integráciami vrátane Slacku a PagerDuty.
Prometheus metriky
Sprístupnite stav koncového bodu a latenciu prostredníctvom koncového bodu /metrics pre priamu integráciu s Grafanou a vaším existujúcim zásobníkom pozorovateľnosti.
Vložiteľné odznaky
Generujte SVG odznaky dostupnosti a doby odozvy na vloženie do GitHub READMEs, dokumentačných webových stránok alebo verejných stavových stránok.
Okná údržby
Naplánujte si obdobia odstávky na potlačenie falošných upozornení počas nasadení, údržby alebo známych výpadkov bez toho, aby ste menili svoje pravidlá upozornení.
Prečo spustiť Gatus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.