Nasaďte Mealie jedným kliknutím.
Správca receptov s vlastným hosťovaním, ktorý importuje recepty z akejkoľvek URL a premieňa ich na týždenné plány jedál s nákupnými zoznamami.
Vyberte si VPS plán pre Mealie
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Mealie
Mealie je samo-hostovaný správca receptov, ktorý importuje recepty z akejkoľvek webovej stránky jediným kliknutím, odstraňuje reklamy a neporiadok, aby trvalo uložil čisté, vyhľadávateľné recepty na vašom serveri. Organizuje recepty podľa značiek a kuchyne, automaticky upravuje porcie a zobrazuje nutričné informácie — všetko v režime varenia prispôsobenom pre mobilné zariadenia.
Samo-hosting Mealie znamená, že vaša zbierka receptov prežije vypnutie webových stránok a zmeny platforiem, všetci členovia spoločnej domácnosti môžu pristupovať k rovnakej knižnici a týždenné plánovanie jedál generuje konsolidované nákupné zoznamy bez akýchkoľvek poplatkov za predplatné.
Kľúčové vlastnosti Mealie
Import jedným kliknutím
Vložte akúkoľvek URL adresu receptu a Mealie automaticky extrahuje ingrediencie a pokyny, čím ušetríte hodiny manuálneho kopírovania.
Kalendár plánovania jedál
Pretiahnite recepty na týždenný kalendár a vygenerujte kombinovaný nákupný zoznam pre všetky plánované jedlá jedným kliknutím.
Škálovanie receptu
Upravte veľkosť porcií a všetky množstvá ingrediencií sa okamžite prepočítajú – nie je potrebná žiadna manuálna aritmetika.
Zdieľanie domácnosti
Podpora viacerých používateľov umožňuje každému členovi rodiny prehliadať rovnakú knižnicu receptov a prispievať do plánu jedál.
Trvalé úložisko
Recepty uložené na vašom VPS zostávajú prístupné, aj keď sa pôvodné webové stránky zmenia, odstránia obsah alebo prestanú byť dostupné.
Prečo spustiť Mealie na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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