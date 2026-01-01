Nasaďte Pterodactyl jednoklikovou inštaláciou.
Open-source panel na správu herných serverov s izoláciou Docker, konzolou v reálnom čase a podporou stoviek hier.
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S čím sa dá postaviť Pterodactyl
Pterodactyl je popredný open-source panel na správu herných serverov, ktorému dôverujú poskytovatelia hostingu a herné komunity po celom svete. Každý herný server beží vo vlastnom kontajneri Docker, čím sa predchádza konfliktom zdrojov a zabraňuje sa tomu, aby kompromitovaný server ovplyvnil ostatné na tom istom stroji. Moderné rozhranie založené na Reacte poskytuje vlastníkom serverov prístup ku konzole v reálnom čase, správu súborov, plánovanie záloh a monitorovanie zdrojov.
Vlastné hostovanie Pterodactylu eliminuje poplatky za server účtované spravovanými hostingovými platformami a poskytuje administrátorom plnú kontrolu nad brandingom, integráciami autentifikácie a vlastnými „vajcami“ pre nepodporované hry. Toto nasadenie zahŕňa Panel s MariaDB a Redis – Wings musia byť nainštalované samostatne na uzloch, kde budú bežať herné servery.
Kľúčové vlastnosti Pterodactyl
Izolácia Docker
Každý herný server beží vo vlastnom kontajneri, čo zabraňuje konfliktom zdrojov a udržiava hostiteľský systém v bezpečí, aj keď je server kompromitovaný.
Konzola v reálnom čase
Webová konzola poháňaná technológiou WebSocket poskytuje hráčom a správcom živý prístup k výstupu servera a príkazom priamo z prehliadača.
Automatizované zálohy
Vstavané plánovanie zálohovania ukladá snímky servera do úložiska kompatibilného s S3, čím chráni dáta herného sveta bez manuálneho zásahu.
Viacuzlové škálovanie
Spravujte herné servery rozložené na viacerých fyzických strojoch z jedného panela, škálovaním kapacity pridaním uzlov Wings podľa rastúceho dopytu.
Komunitné vajcia
Stovky komunitou prispievaných šablón pokrývajú Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike a ďalšie – nasaďte akúkoľvek podporovanú hru v priebehu sekúnd.
Prečo spustiť Pterodactyl na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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