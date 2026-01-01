Nasadiť Maxun inštaláciu jedným kliknutím.
Open-source no-code platforma na premenu akejkoľvek webovej stránky na štruktúrované, automatizované pracovné postupy extrakcie dát.
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S čím sa dá postaviť Maxun
Maxun je open-source, no-code webová dátová platforma, ktorá vám umožňuje extrahovať, získavať, prehľadávať a vyhľadávať web bez písania kódu. Pomocou vizuálneho rekordéra jednoducho prechádzate webovou stránkou a Maxun premení vaše akcie na opakovane použiteľného extrakčného robota – nie sú potrebné žiadne programovacie znalosti. Extrakcia poháňaná AI vám umožňuje popísať v jednoduchom jazyku, aké údaje chcete, a nechať si ich automaticky načítať.
Samohosting Maxunu na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašimi získanými údajmi, plánovaním a integráciami. Platforma podporuje export do Google Sheets, Airtable a webhookov a zahŕňa kompletné SDK a CLI pre vývojárov, ktorí chcú ísť ďalej. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL pre perzistenciu údajov a MinIO pre úložisko súborov, čo vám poskytuje kompletné, produkčné nastavenie.
Kľúčové vlastnosti Maxun
Nahrávač bez kódu
Zaznamenajte si akcie prehliadania raz a Maxun ich premení na opakovateľného extrakčného robota – nevyžaduje sa žiadny kód.
Extrakcia dát AI
Popíšte údaje, ktoré chcete v prirodzenom jazyku, a nechajte extrakciu poháňanú LLM, aby ich pre vás našla a štruktúrovala.
Prehľadávanie webu
Automaticky prehľadávajte celé webové stránky, objavujte a extrahujte obsah z každej relevantnej stránky v rámci definovaného rozsahu.
Naplánované spustenia
Nastavte roboty tak, aby sa spúšťali podľa plánu a doručovali čerstvé štruktúrované dáta do vami zvoleného cieľa bez manuálneho zásahu.
Flexibilné Integrácie
Exportujte extrahované dáta priamo do Google Sheets, Airtable alebo do akéhokoľvek koncového bodu webhooku s vstavanou podporou integrácie.
Prečo spustiť Maxun na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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