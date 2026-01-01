Nasadenie OliveTin jedným kliknutím.
Ľahké samo-hostené webové rozhranie, ktoré sprístupňuje preddefinované príkazy shellu ako bezpečné tlačidlá spustiteľné kliknutím.
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S čím sa dá postaviť OliveTin
OliveTin je malá Go služba s vlastným hostingom, ktorá mení preddefinované shell príkazy na bezpečné tlačidlá spustiteľné kliknutím vo webovom rozhraní. Administrátor popisuje každú akciu v konfiguračnom súbore YAML — názov, ikona, príkaz, voliteľné argumenty, voliteľné potvrdzovacie dialógové okno — a OliveTin ich vykreslí ako prehľadný ovládací panel, ktorý môže ktokoľvek s prístupom vyvolať bez dotyku terminálu.
Vlastné hostovanie OliveTinu na vašom vlastnom VPS poskytuje netechnickým členom domácnosti, mladším kolegom alebo dotykovým obrazovkám v štýle kiosku kontrolovanú podmnožinu operácií, ktoré môžu bezpečne spúšťať — reštartovať zaseknutú službu, poslať wake-on-lan paket, obnoviť knižnicu Plex, spustiť zálohu — bez odovzdania SSH poverení alebo vystavenia ľubovoľného vykonávania príkazov. Pretože OliveTin spúšťa iba príkazy, ktoré ste explicitne deklarovali, rozsah dopadu zostáva obmedzený konfiguráciou YAML.
Kľúčové vlastnosti OliveTin
YAML-definované akcie
Popíšte každý príkaz shellu v konfiguračnom súbore OliveTin s názvom, ikonou, voliteľnými argumentmi a správaním pri vykonávaní na vykreslenie vylešteného ovládacieho panela.
Dotykovo prívetivé používateľské rozhranie (UI)
Responzívna jednostránková aplikácia navrhnutá pre telefóny, tablety a dotykové obrazovky montované na stenu – ideálna pre automatizáciu domácnosti v štýle kiosku.
Argument a rozbaľovacie vstupy
Premeňte komplexné príkazy na rozbaľovacie zoznamy, textové polia alebo prepínače začiarkavacích políčok, aby ich netechnickí používatelia vždy vyvolali so správnymi parametrami.
Potvrdzovacie dialógové okná
Označte citlivé akcie požadovanými potvrdeniami, aby nebezpečné príkazy vyžadovali dodatočné kliknutie predtým, ako sa spustia.
Nízke nároky na zdroje
Jediný binárny súbor Go používa len niekoľko MB RAM a minimálne CPU, ideálne na umiestnenie na VPS popri náročnejších samoobslužných službách.
Webhook a API
Spúšťajte akcie externe prostredníctvom HTTP webhookov alebo REST API na integráciu OliveTinu do automatizácií, skriptov a centier domácej automatizácie.
Prečo spustiť OliveTin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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