Nasaďte Zammad inštaláciou na jedno kliknutie.
Platforma helpdesku a zákazníckej podpory s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá premieňa e-mail, čet a sociálne kanály na jednotný pracovný postup správy tiketov.
Vyberte si VPS plán pre Zammad
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Zammad
Zammad je plne open-source systém pre helpdesk a zákaznícku podporu, ktorý konsoliduje konverzácie z e-mailu, chatu, telefónu, Twitteru, Facebooku a Telegramu do jedného frontu tiketov. Agenti pracujú z jednej doručenej pošty, zatiaľ čo zákazníci vás kontaktujú prostredníctvom akéhokoľvek kanála, ktorý preferujú, a každá interakcia je zaznamenaná v rámci jednotného zákazníckeho profilu s kompletnou históriou auditu.
Vlastné hostovanie Zammadu na vašom vlastnom VPS udržuje zákaznícke dáta, prepisy konverzácií a metriky SLA pod vašou kontrolou bez licenčných poplatkov za agenta. Platforma sa škáluje od jednoosobového podporného pultu až po prevádzku viacerých tímov s vlastnými pracovnými postupmi, článkami znalostnej bázy a sledovaním času.
Kľúčové vlastnosti Zammad
Viackanálová doručená pošta
Zhromažďujte tikety z e-mailu, webového chatu, Telegramu, Twitteru, Facebooku a telefónu do jedného frontu, aby agenti nikdy neprechádzali medzi nástrojmi.
SLA a eskalácia
Definujte ciele odozvy a riešenia podľa zákazníka alebo typu tiketu, s automatickými eskaláciami pri prekročení termínov.
Znalostná databáza
Publikujte verejné a interné články s viacjazyčnou podporou, aby ste predišli opakujúcim sa požiadavkám a rýchlejšie zaškolili nových agentov.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávanie s podporou Elasticsearch naprieč každým tiketom, článkom a záznamom zákazníka vracia výsledky v milisekundách aj vo veľkom rozsahu.
Vlastné pracovné postupy
Vytvorte automatizácie založené na spúšťačoch a naplánované úlohy, ktoré smerujú tikety, posielajú odpovede a aktualizujú polia bez písania kódu.
REST API a webhooks
Integrujte Zammad s CRM systémami, monitorovacími nástrojmi a chatbotmi prostredníctvom komplexného rozhrania REST API a odchádzajúcich webhookov.
Prečo spustiť Zammad na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.