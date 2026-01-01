Zľava až do výšky 69 % na Zammad

Nasaďte Zammad inštaláciou na jedno kliknutie.

Platforma helpdesku a zákazníckej podpory s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá premieňa e-mail, čet a sociálne kanály na jednotný pracovný postup správy tiketov.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
7,99/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Zammad inštaláciou na jedno kliknutie.

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64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Zammad

Zammad je plne open-source systém pre helpdesk a zákaznícku podporu, ktorý konsoliduje konverzácie z e-mailu, chatu, telefónu, Twitteru, Facebooku a Telegramu do jedného frontu tiketov. Agenti pracujú z jednej doručenej pošty, zatiaľ čo zákazníci vás kontaktujú prostredníctvom akéhokoľvek kanála, ktorý preferujú, a každá interakcia je zaznamenaná v rámci jednotného zákazníckeho profilu s kompletnou históriou auditu.

Vlastné hostovanie Zammadu na vašom vlastnom VPS udržuje zákaznícke dáta, prepisy konverzácií a metriky SLA pod vašou kontrolou bez licenčných poplatkov za agenta. Platforma sa škáluje od jednoosobového podporného pultu až po prevádzku viacerých tímov s vlastnými pracovnými postupmi, článkami znalostnej bázy a sledovaním času.

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Kľúčové vlastnosti Zammad

Viackanálová doručená pošta

Zhromažďujte tikety z e-mailu, webového chatu, Telegramu, Twitteru, Facebooku a telefónu do jedného frontu, aby agenti nikdy neprechádzali medzi nástrojmi.

SLA a eskalácia

Definujte ciele odozvy a riešenia podľa zákazníka alebo typu tiketu, s automatickými eskaláciami pri prekročení termínov.

Znalostná databáza

Publikujte verejné a interné články s viacjazyčnou podporou, aby ste predišli opakujúcim sa požiadavkám a rýchlejšie zaškolili nových agentov.

Fulltextové vyhľadávanie

Vyhľadávanie s podporou Elasticsearch naprieč každým tiketom, článkom a záznamom zákazníka vracia výsledky v milisekundách aj vo veľkom rozsahu.

Vlastné pracovné postupy

Vytvorte automatizácie založené na spúšťačoch a naplánované úlohy, ktoré smerujú tikety, posielajú odpovede a aktualizujú polia bez písania kódu.

REST API a webhooks

Integrujte Zammad s CRM systémami, monitorovacími nástrojmi a chatbotmi prostredníctvom komplexného rozhrania REST API a odchádzajúcich webhookov.

Prečo spustiť Zammad na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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