Zľava až do výšky 69 % na JobOps

Nasaďte JobOps inštaláciou jedným kliknutím.

Vlastne hostovaný systém na hľadanie práce, ktorý prehľadáva pracovné portály, prispôsobuje životopisy, hodnotí zhodu a sleduje každú žiadosť z jedného ovládacieho panela.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte JobOps inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť JobOps

JobOps uplatňuje princípy DevOps pri hľadaní práce. Vyhľadáva na LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna a na viac ako 10 ďalších pracovných portáloch z jednej obrazovky, hodnotí každý výsledok podľa vášho profilu, generuje životopis prispôsobený danej pozícii a sleduje každú žiadosť na jednom mieste. Zámerne nevykonáva automatické podávanie žiadostí – náborári dokážu odhaliť automatizované podania, takže JobOps vám poskytuje rýchlosť bez obetovania kvality.

Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje váš životopis, históriu vyhľadávania, tokeny sledovania Gmailu a kľúče poskytovateľa AI pod vašou plnou kontrolou namiesto toho, aby boli v SaaS tretej strany. Pipeline ukladá všetky dáta lokálne v SQLite spolu s vygenerovanými PDF súbormi, takže kompletný záznam každého vyhľadávania a žiadosti zostáva na infraštruktúre, ktorú vlastníte.

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Kľúčové vlastnosti JobOps

Vyhľadávanie vo viacerých nástenkách

Prehľadajte 10+ pracovných portálov vrátane LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe a Seek z jedného vyhľadávacieho rozhrania.

AI hodnotenie vhodnosti

Ohodnoťte každú prácu 0-100 podľa vášho profilu, aby ste sa zamerali len na pozície, o ktoré sa oplatí uchádzať, namiesto manuálneho triedenia stoviek.

Generovanie životopisu na mieru

Prepíšte svoj životopis pre každú rolu automaticky, exportujte do vylešteného PDF lokálne alebo prostredníctvom integrácie Reactive Resume.

Sledovacia doručená pošta Gmailu

Pripojte Gmail a automaticky zisťujte pozvánky na pohovor, ponuky a zamietnutia, aby ste aktualizovali stav žiadosti bez tabuliek.

Prineste si vlastnú AI

Pripojte OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI, ako napríklad Ollama alebo LM Studio.

Kontroly sponzorstva víz

Overte stav sponzorstva víz Spojeného kráľovstva v inzerátoch a zobrazte iba pozície, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám na pracovné povolenie.

Prečo spustiť JobOps na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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