Nasaďte JobOps inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný systém na hľadanie práce, ktorý prehľadáva pracovné portály, prispôsobuje životopisy, hodnotí zhodu a sleduje každú žiadosť z jedného ovládacieho panela.
Vyberte si VPS plán pre JobOps
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť JobOps
JobOps uplatňuje princípy DevOps pri hľadaní práce. Vyhľadáva na LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna a na viac ako 10 ďalších pracovných portáloch z jednej obrazovky, hodnotí každý výsledok podľa vášho profilu, generuje životopis prispôsobený danej pozícii a sleduje každú žiadosť na jednom mieste. Zámerne nevykonáva automatické podávanie žiadostí – náborári dokážu odhaliť automatizované podania, takže JobOps vám poskytuje rýchlosť bez obetovania kvality.
Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje váš životopis, históriu vyhľadávania, tokeny sledovania Gmailu a kľúče poskytovateľa AI pod vašou plnou kontrolou namiesto toho, aby boli v SaaS tretej strany. Pipeline ukladá všetky dáta lokálne v SQLite spolu s vygenerovanými PDF súbormi, takže kompletný záznam každého vyhľadávania a žiadosti zostáva na infraštruktúre, ktorú vlastníte.
Kľúčové vlastnosti JobOps
Vyhľadávanie vo viacerých nástenkách
Prehľadajte 10+ pracovných portálov vrátane LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe a Seek z jedného vyhľadávacieho rozhrania.
AI hodnotenie vhodnosti
Ohodnoťte každú prácu 0-100 podľa vášho profilu, aby ste sa zamerali len na pozície, o ktoré sa oplatí uchádzať, namiesto manuálneho triedenia stoviek.
Generovanie životopisu na mieru
Prepíšte svoj životopis pre každú rolu automaticky, exportujte do vylešteného PDF lokálne alebo prostredníctvom integrácie Reactive Resume.
Sledovacia doručená pošta Gmailu
Pripojte Gmail a automaticky zisťujte pozvánky na pohovor, ponuky a zamietnutia, aby ste aktualizovali stav žiadosti bez tabuliek.
Prineste si vlastnú AI
Pripojte OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI, ako napríklad Ollama alebo LM Studio.
Kontroly sponzorstva víz
Overte stav sponzorstva víz Spojeného kráľovstva v inzerátoch a zobrazte iba pozície, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám na pracovné povolenie.
Prečo spustiť JobOps na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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