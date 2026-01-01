Webový IMAP e-mailový klient s rozhraním podobným desktopovej aplikácii na čítanie, písanie a organizovanie e-mailov.
Vyberte si VPS plán pre Roundcube
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Roundcube
Roundcube je dlhodobo fungujúci open-source webový e-mailový klient, ktorý používajú poskytovatelia hostingu, univerzity a samostatní hostitelia na poskytnutie rýchleho, moderného webového rozhrania pre akúkoľvek IMAP poštovú schránku. Pripája sa k vašim existujúcim IMAP a SMTP serverom — sám o sebe nie je e-mailovým serverom — čo znamená, že si ponecháte svojho súčasného poskytovateľa poštovej schránky a zároveň získate prepracované, prispôsobiteľné front-end rozhranie s funkciou správy priečinkov drag-and-drop, vláknovými konverzáciami, kontaktmi a systémom doplnkov.
Samostatné hostovanie Roundcube na vašom vlastnom VPS udržiava webové e-mailové relácie, adresáre a používateľské preferencie na infraštruktúre, ktorú ovládate, ďaleko od webových e-mailových služieb tretích strán, ktoré profilujú prevádzku alebo obmedzujú funkcie účtu.
Kľúčové vlastnosti Roundcube
IMAP webmail klient
Pripája sa k akémukoľvek serveru IMAP a SMTP, aby ste mohli používať Roundcube ako front-end pre existujúcu poštovú schránku bez migrácie účtov.
Responzívna elastická pokožka
Predvolené rozhranie Elastic sa prispôsobuje obrazovkám stolných počítačov, tabletov a telefónov, čím poskytuje pocit natívneho prostredia naprieč zariadeniami.
Vstavaný adresár
Spravujte osobné a zdieľané kontakty, skupiny kontaktov a adresáre LDAP spolu s vašimi správami bez opustenia doručenej pošty.
Ekosystém pluginov
Rozšírte funkčnosť pomocou doplnkov pre filtre managesieve, dvojfaktorové overenie, kalendáre, šifrovanie a ďalšie.
Vláknové konverzácie
Zoskupte súvisiace správy do konverzačných vlákien s fulltextovým vyhľadávaním a rýchlymi filtrami, aby ste udržali zaneprázdnené poštové schránky spravovateľné.
Viacjazyčná podpora
Dodáva sa s prekladmi vo viac ako 70 jazykoch a štandardne podporuje jazykové preferencie a preferencie časového pásma pre každého používateľa.
Prečo spustiť Roundcube na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.