Zľava až do výšky 69 % na Roundcube

Webový IMAP e-mailový klient s rozhraním podobným desktopovej aplikácii na čítanie, písanie a organizovanie e-mailov.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Image

Vyberte si VPS plán pre Roundcube

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Roundcube

Roundcube je dlhodobo fungujúci open-source webový e-mailový klient, ktorý používajú poskytovatelia hostingu, univerzity a samostatní hostitelia na poskytnutie rýchleho, moderného webového rozhrania pre akúkoľvek IMAP poštovú schránku. Pripája sa k vašim existujúcim IMAP a SMTP serverom — sám o sebe nie je e-mailovým serverom — čo znamená, že si ponecháte svojho súčasného poskytovateľa poštovej schránky a zároveň získate prepracované, prispôsobiteľné front-end rozhranie s funkciou správy priečinkov drag-and-drop, vláknovými konverzáciami, kontaktmi a systémom doplnkov.

Samostatné hostovanie Roundcube na vašom vlastnom VPS udržiava webové e-mailové relácie, adresáre a používateľské preferencie na infraštruktúre, ktorú ovládate, ďaleko od webových e-mailových služieb tretích strán, ktoré profilujú prevádzku alebo obmedzujú funkcie účtu.

Začať
S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Roundcube

IMAP webmail klient

Pripája sa k akémukoľvek serveru IMAP a SMTP, aby ste mohli používať Roundcube ako front-end pre existujúcu poštovú schránku bez migrácie účtov.

Responzívna elastická pokožka

Predvolené rozhranie Elastic sa prispôsobuje obrazovkám stolných počítačov, tabletov a telefónov, čím poskytuje pocit natívneho prostredia naprieč zariadeniami.

Vstavaný adresár

Spravujte osobné a zdieľané kontakty, skupiny kontaktov a adresáre LDAP spolu s vašimi správami bez opustenia doručenej pošty.

Ekosystém pluginov

Rozšírte funkčnosť pomocou doplnkov pre filtre managesieve, dvojfaktorové overenie, kalendáre, šifrovanie a ďalšie.

Vláknové konverzácie

Zoskupte súvisiace správy do konverzačných vlákien s fulltextovým vyhľadávaním a rýchlymi filtrami, aby ste udržali zaneprázdnené poštové schránky spravovateľné.

Viacjazyčná podpora

Dodáva sa s prekladmi vo viac ako 70 jazykoch a štandardne podporuje jazykové preferencie a preferencie časového pásma pre každého používateľa.

Prečo spustiť Roundcube na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
Začať
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.

Omkar
Omkar

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.

Martin K
Martin K

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

Začať

Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie

Buzz

Buzz

Vlastne hostený pracovný priestor, kde ľudia a agenti AI zdieľajú rovnaké miestnosti

Nasadiť
Apache Answer

Apache Answer

Open-source platforma Otázky a odpovede (Q&A) pre zdieľanie tímových vedomostí a budovanie komunity

Nasadiť
Artalk

Artalk

Odľahčený samo-hosťovaný systém komentárov s backendom v Go a vložiteľným JS widgetom

Nasadiť
Zobraziť všetky aplikácie

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.