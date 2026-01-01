Nasadenie Bluesky Ozone jednoklikovou inštaláciou.
Vlastne hostovaná služba na moderovanie a označovanie pre sieť Bluesky a iné aplikácie protokolu AT.
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S čím sa dá postaviť Bluesky Ozone
Bluesky Ozone je oficiálna služba na moderovanie a označovanie pre AT Protocol, otvorenú sieť, ktorá poháňa Bluesky. Spája webové používateľské rozhranie Next.js so službou backendu, ktorá umožňuje moderátorom triediť hlásenia, odstraňovať alebo pozastavovať obsah a účty, aplikovať štítky a publikovať tieto štítky späť do siete prostredníctvom WebSockets.
Spustením vlastnej inštancie Ozone sa stanete vrstviteľným označovačom, na ktorý sa môžu používatelia Bluesky prihlásiť, čím komunitám, vydavateľom a výskumníkom poskytnete spôsob, ako formovať to, čo vidia oni a ich členovia, bez toho, aby záviseli od jedného poskytovateľa moderovania. Vlastné hostovanie uchováva hlásenia, históriu štítkov a politické rozhodnutia na infraštruktúre, ktorú ovládate.
Kľúčové vlastnosti Bluesky Ozone
Stohovateľné označovanie
Zverejnite štítky, do ktorých sa používatelia Bluesky môžu prihlásiť, vrstviac vaše moderovacie pohľady na predvolené sieťové pravidlá.
Triedenie správ
Prehliadajte, eskalujte a spracujte prichádzajúce správy o moderovaní z jedného rozhrania navrhnutého pre moderačné tímy.
Odstránenia a pozastavenia
Uplatňujte odstránenia, pozastavujte účty a rušte rozhodnutia s kompletnou históriou auditu viazanou na identitu moderátora.
Šablóny e-mailov
Posielajte šablónové moderačné e-maily dotknutým používateľom priamo z dashboardu pre konzistentnú komunikáciu.
Vlastné pravidlá označovania
Vytvorte a upravte si svoj vlastný slovník štítkov tak, aby vyhovoval špecifickým komunitám, jazykom alebo pravidlám obsahu.
Prečo spustiť Bluesky Ozone na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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