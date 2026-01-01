Nasadiť Bazarr inštaláciou jedným kliknutím.
Automatický spoločník na správu titulkov pre Sonarr a Radarr, ktorý sťahuje a aktualizuje titulky vo vašej mediálnej knižnici.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Bazarr
Bazarr je sprievodná aplikácia k Sonarr a Radarr, ktorá automatizuje celý pracovný postup s titulkami pre vašu mediálnu knižnicu. Monitoruje vašu knižnicu pre nový obsah a automaticky vyhľadáva, sťahuje a organizuje titulky vo vašich preferovaných jazykoch cez viac ako 20 poskytovateľov vrátane OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed a Podnapisi. Keď sú k dispozícii lepšie verzie titulkov, Bazarr ich automaticky aktualizuje — nevyžaduje sa žiadne manuálne vyhľadávanie.
Spustenie Bazarr na vyhradenom VPS mu poskytuje konzistentnú dostupnosť a spoľahlivú verejnú IP adresu potrebnú pre neprerušovaný prístup k poskytovateľom — domáce siete s dynamickými IP adresami môžu byť časom blokované poskytovateľmi titulkov. V kombinácii s nástrojmi na synchronizáciu titulkov, ktoré opravujú časové nesúlady, a podporou pre SDH stopy pre sluchovo postihnutých, Bazarr poskytuje kompletné pokrytie titulkami pre každý kus média vo vašej knižnici.
Kľúčové vlastnosti Bazarr
Integrácia Sonarr a Radarr
Bazarr sa pripája priamo k vášmu existujúcemu nastaveniu arr a automaticky sťahuje titulky pre každý film alebo epizódu hneď ako sa pridá do vašej knižnice.
viac ako 20 poskytovateľov titulkov
Vyhľadávajte OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi a mnoho ďalších súčasne, aby ste maximalizovali šancu nájsť presné titulky vo vašom jazyku.
Automatické vylepšenia kvality
Keď je vydaná lepšia verzia titulkov pre obsah, ktorý už máte vo svojej knižnici, Bazarr automaticky nahradí existujúci súbor bez akéhokoľvek manuálneho zásahu.
Synchronizácia titulkov
Vstavané synchronizačné nástroje upravujú časovanie titulkov tak, aby zodpovedalo zvukovým stopám, čím sa rieši najčastejší dôvod, prečo titulky nesedia, aj keď sú stiahnuté z dôveryhodných zdrojov.
Podpora pre sluchovo postihnutých
Uprednostnite stopy SDH alebo CC pre prístupnosť – Bazarr môže uprednostniť titulky pre nepočujúcich u všetkých poskytovateľov pre každú položku vo vašej knižnici.
Prečo spustiť Bazarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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