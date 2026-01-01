Zľava až do výšky 69 % na Crawl4AI

Nasadiť Crawl4AI jednoklikovou inštaláciou.

Open-source webový prehľadávač, ktorý konvertuje webové stránky na čistý Markdown pripravený pre LLM pre dátové pipeline AI.

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Nasadiť Crawl4AI jednoklikovou inštaláciou.

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5,49  € /mes.
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RAM: 4 GB
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Crawl4AI

Crawl4AI je pokročilý webový prehľadávač a sťahovač dát navrhnutý špeciálne pre aplikácie AI. Transformuje webový obsah do štruktúrovaného výstupu Markdown pripraveného pre LLM, čím sa stáva ideálnym základom pre systémy RAG (Retrieval-Augmented Generation), tréningové súbory dát a obsahové pipeline riadené AI. S viac ako 50 000 hviezdičkami na GitHub sa stal preferovaným riešením pre prehľadávanie v komunite vývojárov AI.

Platforma podporuje plnú kontrolu prehliadača pre stránky náročné na JavaScript, asynchrónne prehľadávanie s poolovaním prehliadačov, inteligentné filtrovanie obsahu a prístup k RESTful API — všetko zabalené s monitorovacím panelom v reálnom čase a interaktívnym ihriskom. Vlastné hostovanie Crawl4AI na vašom VPS vám poskytuje vyhradený výpočtový výkon pre intenzívne operácie prehľadávania a plnú kontrolu nad spracovaním dát bez smerovania citlivého obsahu cez služby tretích strán.

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Kľúčové vlastnosti Crawl4AI

LLM-pripravený výstup

Konvertuje prehľadané stránky na čistý Markdown, optimalizovaný na priame vkladanie do pipeline jazykových modelov a systémov RAG.

Úplná kontrola prehliadača

Spracováva stránky vykreslené pomocou JavaScriptu a dynamický obsah s využitím združovania prehliadačov pre vysokovýkonné a presné získavanie dát.

Prístup k RESTful API

Sprístupňuje HTTP koncové body na integráciu webového prehľadávania do existujúcich aplikácií a automatizovaných dátových pracovných postupov.

Monitorovanie v reálnom čase

Vstavaný ovládací panel a interaktívne prostredie vám umožňujú sledovať operácie prehľadávania, testovať stratégie extrakcie a ladiť konfigurácie naživo.

Inteligentné filtrovanie

Štruktúrované extrakčné stratégie filtrujú šum a izolujú relevantný obsah, čím znižujú prácu pri následnom spracovaní vo vašom AI pipeline.

Prečo spustiť Crawl4AI na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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