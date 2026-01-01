Nasadiť Crawl4AI jednoklikovou inštaláciou.
Open-source webový prehľadávač, ktorý konvertuje webové stránky na čistý Markdown pripravený pre LLM pre dátové pipeline AI.
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S čím sa dá postaviť Crawl4AI
Crawl4AI je pokročilý webový prehľadávač a sťahovač dát navrhnutý špeciálne pre aplikácie AI. Transformuje webový obsah do štruktúrovaného výstupu Markdown pripraveného pre LLM, čím sa stáva ideálnym základom pre systémy RAG (Retrieval-Augmented Generation), tréningové súbory dát a obsahové pipeline riadené AI. S viac ako 50 000 hviezdičkami na GitHub sa stal preferovaným riešením pre prehľadávanie v komunite vývojárov AI.
Platforma podporuje plnú kontrolu prehliadača pre stránky náročné na JavaScript, asynchrónne prehľadávanie s poolovaním prehliadačov, inteligentné filtrovanie obsahu a prístup k RESTful API — všetko zabalené s monitorovacím panelom v reálnom čase a interaktívnym ihriskom. Vlastné hostovanie Crawl4AI na vašom VPS vám poskytuje vyhradený výpočtový výkon pre intenzívne operácie prehľadávania a plnú kontrolu nad spracovaním dát bez smerovania citlivého obsahu cez služby tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Crawl4AI
LLM-pripravený výstup
Konvertuje prehľadané stránky na čistý Markdown, optimalizovaný na priame vkladanie do pipeline jazykových modelov a systémov RAG.
Úplná kontrola prehliadača
Spracováva stránky vykreslené pomocou JavaScriptu a dynamický obsah s využitím združovania prehliadačov pre vysokovýkonné a presné získavanie dát.
Prístup k RESTful API
Sprístupňuje HTTP koncové body na integráciu webového prehľadávania do existujúcich aplikácií a automatizovaných dátových pracovných postupov.
Monitorovanie v reálnom čase
Vstavaný ovládací panel a interaktívne prostredie vám umožňujú sledovať operácie prehľadávania, testovať stratégie extrakcie a ladiť konfigurácie naživo.
Inteligentné filtrovanie
Štruktúrované extrakčné stratégie filtrujú šum a izolujú relevantný obsah, čím znižujú prácu pri následnom spracovaní vo vašom AI pipeline.
Prečo spustiť Crawl4AI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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