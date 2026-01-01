Nasadenie Open Notebooku inštaláciou jedným kliknutím.
AI-natívny znalostný pracovný priestor kombinujúci zaznamenávanie poznámok, správu dokumentov a kontextový AI chat v jednej samoobslužnej aplikácii.
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S čím sa dá postaviť Open Notebook
Open Notebook je samoobslužná, AI-natívna platforma pre poznámkové bloky, ktorá uchováva vaše písanie, výskum a AI asistenciu v jednom prostredí. Namiesto prepínania medzi dokumentmi, chatovými rozhraniami a roztrúsenými súborovými systémami, Open Notebook vytvára jeden pracovný priestor, kde poznámky, nahrané súbory a kontext AI zostávajú prepojené — čo uľahčuje prechod od hrubých nápadov k štruktúrovanej dokumentácii bez straty vedomostí, ktoré si časom vybudujete.
Toto nasadenie spája Open Notebook so SurrealDB pre trvalé úložisko, pričom všetky vaše poznámky a história interakcií s AI zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre. Samo-hostovanie znamená, že vaše dáta nikdy neprechádzajú cez systémy SaaS tretích strán, a vy si zachovávate plnú kontrolu nad prístupom, zálohami a uchovávaním.
Kľúčové vlastnosti Open Notebook
Zjednotený AI pracovný priestor
Poznámky a AI chat zdieľajú rovnaký kontext, takže asistent čerpá z vašich skutočných dokumentov namiesto samotných všeobecných vedomostí.
SurrealDB Backend
Vyhradená inštancia SurrealDB poskytuje rýchle, trvalé úložisko pre poznámky, nahrané súbory a stav databázy po reštartoch.
Kontextovo citlivá asistencia
Pýtajte sa otázky o vašom vlastnom materiáli a získajte odpovede založené na poznámkach a dokumentoch, ktoré ste už napísali.
Navrhnuté pre súkromie
Všetky dáta zostávajú na vašom VPS – žiadna synchronizácia SaaS, žiadny prístup tretej strany k vašim poznámkam alebo konverzáciám s AI.
Flexibilné riadenie vedomostí
Vhodné pre osobné výskumné denníky, prevádzkové príručky pre inžinierov, plánovanie produktov a dlhodobé vedomostné bázy.
Prečo spustiť Open Notebook na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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