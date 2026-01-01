Moderný plánovač pracovných postupov založený na DAG s webovým UI na správu úloh cron a potrubí úloh.
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S čím sa dá postaviť Dagu
Dagu je výkonný open-source plánovač pracovných postupov, ktorý nahrádza tradičné cron úlohy s pipelineami riadeného acyklického grafu (DAG) spravovanými prostredníctvom čistého webového rozhrania. Definujte pracovné postupy v jednoduchých súboroch YAML s krokmi, ktoré môžu spúšťať shell príkazy, Docker kontajnery, HTTP požiadavky, SQL dotazy a ďalšie — všetko so vstavanými reťazcami závislostí, opakovanými pokusmi a podmienenou logikou.
Vlastné hostovanie Dagu na vašom vlastnom VPS vám poskytuje plánovač s jedným binárnym súborom bez závislostí na databáze. Úložisko založené na súboroch udržuje veci jednoduché, zatiaľ čo webové UI poskytuje monitorovanie vykonávania v reálnom čase, prezeranie logov a manuálne ovládanie spúšťačov. Toto nasadenie zahŕňa vstavanú autentifikáciu a trvalé úložisko pre definície pracovných postupov a históriu vykonávania.
Kľúčové vlastnosti Dagu
Editor pracovného postupu DAG
Definujte závislosti úloh ako orientované acyklické grafy v YAML s paralelným vykonávaním, podmieneným vetvením a logikou opakovania.
Vstavané typy krokov
Spúšťajte príkazy shellu, kontajnery Docker, požiadavky HTTP, SQL dotazy, SSH príkazy a operácie S3 ako natívne typy krokov.
Monitorovanie v reálnom čase
Sledujte priebeh vykonávania pracovného postupu v reálnom čase prostredníctvom webového používateľského rozhrania so stavom na úrovni krokov, protokolmi a informáciami o časovaní.
Cron plánovanie
Naplánujte pracovné postupy pomocou výrazov cron a spravujte všetky naplánované úlohy z jedného ovládacieho panela.
Integrácia AI agenta
Spúšťajte kódovacích agentov AI, ako sú Claude Code, Codex a Copilot, ako kroky pracovného postupu s integrovanou podporou testovacieho rámca.
Prečo spustiť Dagu na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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