Nasaďte Heimdall v inštalácii jedným kliknutím.
Elegantný riadiaci panel aplikácie na centralizáciu prístupu ku všetkým vašim webovým službám a samoobslužným aplikáciám.
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S čím sa dá postaviť Heimdall
Heimdall je účelovo vytvorený aplikačný panel, ktorý nahrádza preplnené záložky prehliadača čistým, vizuálnym rozhraním na prístup ku všetkým vašim webovým aplikáciám a službám. Podporuje rozšírené integrácie s populárnymi samo-hostovanými nástrojmi ako Sonarr, Radarr a SABnzbd, zobrazujúc živé štatistiky priamo na dlaždiciach panela, aby ste mohli na prvý pohľad sledovať stav služby.
Samo-hostovanie Heimdallu na vašom vlastnom VPS vám poskytuje trvalú, vždy dostupnú úvodnú stránku prístupnú z akéhokoľvek zariadenia, bez externých závislostí a s plnou kontrolou nad rozložením vášho panela, témami a integráciami API.
Kľúčové vlastnosti Heimdall
Živé štatistiky služieb
Vylepšené integrácie so Sonarr, Radarr, NZBGet a ďalšími zobrazujú štatistiky v reálnom čase priamo na dlaždiciach ovládacieho panela.
Vstavané vyhľadávanie
Integrovaný vyhľadávací panel podporuje Google, Bing a DuckDuckGo, vďaka čomu je Heimdall výkonná úvodná stránka prehliadača.
Automatická detekcia ikon
Automaticky dopĺňa ikony a farby pre rozpoznané aplikácie Foundation, čím znižuje námahu pri manuálnej konfigurácii.
Viacužívateľská podpora
Každý používateľ získa vlastnú konfiguráciu ovládacieho panela, vhodnú pre zdieľané domáce laboratóriá a tímové prostredia.
Filtrovanie podľa značiek
Usporiadajte rozsiahle zbierky aplikácií pomocou značiek pre rýchle filtrovanie a navigáciu naprieč kategóriami služieb.
Prečo spustiť Heimdall na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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