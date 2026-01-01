Nasadiť Matrix Conduit jedným kliknutím.
Ľahký Matrix homeserver založený na Rust pre bezpečný, federovaný chat s minimálnou spotrebou zdrojov.
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S čím sa dá postaviť Matrix Conduit
Matrix Conduit je jednoduchý, rýchly a spoľahlivý Matrix homeserver napísaný v Rust. Navrhnutý ako ľahká alternatíva k Synapse, dodáva sa ako jeden binárny súbor s vloženou databázou RocksDB, čím eliminuje potrebu PostgreSQL alebo iných externých služieb a dramaticky znižuje nároky na zdroje potrebné na prevádzku vlastného chatovacieho servera.
Samohosting Conduit na VPS vám dáva plné vlastníctvo histórie správ, médií a šifrovacích kľúčov, pričom stále federuje s globálnou sieťou Matrix. End-to-end šifrovanie je predvolene povolené a akýkoľvek štandardný klient Matrix, ako napríklad Element, FluffyChat alebo Cinny, sa pripojí ihneď po vybalení, takže vaša komunita naďalej používa nástroje, ktoré už pozná.
Kľúčové vlastnosti Matrix Conduit
Nízka náročnosť
Jediný binárny súbor Rust s vloženým úložiskom RocksDB beží pohodlne na malých VPS plánoch, kde by mal Synapse problémy.
End-to-end šifrovanie
Súkromné miestnosti a priame správy sú predvolene šifrované, takže obsah správ zostáva nečitateľný pre nikoho okrem ich príjemcov.
Federácia Matrix
Spojte sa s používateľmi na akomkoľvek inom Matrix homeserveri po celom svete prostredníctvom otvoreného protokolu Matrix a federačnej siete.
Žiadna externá databáza
Ukladá všetky dáta vo vstavanej inštancii RocksDB, čím sa eliminuje zložitosť nastavenia, ladenia a zálohovania PostgreSQL.
Podporovaní štandardní klienti
Funguje s Element, FluffyChat, Cinny, Nheko a každým iným klientom, ktorý komunikuje s rozhraním Matrix client-server API.
Kontrola registračného tokenu
Zabezpečte vytváranie nových účtov za zdieľaným tajným tokenom, aby sa na váš server mohli zaregistrovať iba ľudia, ktorých pozvete.
Prečo spustiť Matrix Conduit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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