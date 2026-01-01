Nasadenie Spacedrive na jedno kliknutie.
Správca súborov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý zjednocuje vaše súbory naprieč lokálnymi diskami, externým úložiskom a cloudom do jednej prehľadávateľnej knižnice.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Spacedrive
Spacedrive je virtuálny distribuovaný súborový systém (VDFS), ktorý vytvára jednotný, inteligentný katalóg všetkých vašich súborov — bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Lokálne disky, externé úložiská a cloudové služby sú zjednotené do jednej prehľadávateľnej databázy s označovaním, filtrami metadát, detekciou duplikátov a generovaním miniatúr. Na rozdiel od tradičných správcov súborov, Spacedrive spracováva celú vašu digitálnu knižnicu ako štruktúrované dáta, ktoré môžete dopytovať a organizovať vo veľkom rozsahu.
Samohosting servera Spacedrive na vašom vlastnom VPS vám poskytuje trvalé, vždy dostupné centrum pre váš systém organizácie súborov so vstavanou administrátorskou autentifikáciou — bez nahrávania vašich dát do akéhokoľvek cloudu tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Spacedrive
Zjednotená knižnica súborov
Indexuje súbory z lokálnych diskov, externých úložísk a cloudových umiestnení do jednej prehľadávateľnej databázy – už žiadne hľadanie na viacerých miestach.
Inteligentné značkovanie
Organizujte súbory pomocou vlastných značiek a filtrov metadát, aby ste našli presne to, čo potrebujete, bez ohľadu na to, kde sú uložené.
Detekcia duplikátov
Automaticky identifikuje duplicitné súbory vo vašej knižnici, pomáha vám uvoľniť úložisko a udržiavať vašu zbierku čistú.
Náhľady médií
Generuje miniatúry a ukážky pre fotografie a videá, aby ste si mohli vizuálne prezerať svoju knižnicu bez otvárania jednotlivých súborov.
Peer-to-peer synchronizácia
Synchronizuje vašu organizovanú knižnicu naprieč viacerými zariadeniami, aby vaše značky, kolekcie a metadáta boli vždy aktuálne všade.
Prečo spustiť Spacedrive na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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