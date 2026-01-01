Nasadenie Grafana jedným kliknutím.
Popredná open-source platforma pozorovateľnosti na vizualizáciu metrík, logov a trás z akéhokoľvek zdroja dát.
Vyberte si VPS plán pre Grafana
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Grafana
Grafana je najpopulárnejšia open-source platforma na monitorovanie na svete, ktorej dôveruje viac ako 20 miliónov používateľov na premenu časovo-sériových dát na akčné dashboardy. Pripája sa k viac ako 100 dátovým zdrojom – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, poskytovatelia cloudu a ďalšie – čo tímom umožňuje vizualizovať dáta a upozorňovať na ne z každého kúta ich infraštruktúry v jedinom zjednotenom rozhraní.
Vlastné hostovanie Grafany na vašom VPS eliminuje poplatky za výstup z cloudu a ceny za používateľa, pričom konfigurácie dashboardov, história dotazov a dáta metrík zostávajú výlučne vo vašej vlastnej infraštruktúre – čo je nevyhnutné pre prostredia citlivé na súlad a tímy monitorujúce interné systémy, ktoré nie sú dostupné z verejného internetu.
Kľúčové vlastnosti Grafana
100+ Zdroje údajov
Pripojte Grafana k Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, poskytovateľom cloudu a desiatkam ďalších bez písania vlastných adaptérov.
Bohatá knižnica vizualizácií
Vyberte si z grafov, tepelných máp, histogramov, geomáp, štatistických panelov a stoviek komunitných doplnkov na prezentáciu každej metriky v najintuitívnejšom formáte.
Výkonné upozorňovanie
Definujte výstrahy založené na prahoch alebo detekcii anomálií a smerujte oznámenia do Slacku, PagerDuty, e-mailu, webhookov a ďalších z jedného výstražného mechanizmu.
Šablónovanie prehľadov
Použite premenné a šablónové dotazy na vytvorenie jedného opakovane použiteľného dashboardu, ktorý dynamicky filtruje podľa hostiteľa, služby, regiónu alebo akejkoľvek inej dimenzie.
Zjednotená pozorovateľnosť
Korelujte metriky, logy a distribuované trasovania vedľa seba na jednej platforme, čím sa znižuje priemerný čas na diagnostiku a riešenie incidentov.
Prečo spustiť Grafana na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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