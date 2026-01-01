Nasaďte Plandex jedným kliknutím.
Open-source terminálový AI kódovací agent, ktorý plánuje a vykonáva veľké, viacstupňové úlohy naprieč mnohými súbormi.
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S čím sa dá postaviť Plandex
Plandex je open-source AI kódovací agent, ktorý žije vo vašom termináli a rieši softvérové úlohy z reálneho sveta pokrývajúce desiatky súborov a mnoho krokov. Namiesto vytvárania jednorazových úryvkov vytvára a zdokonaľuje plán, izoluje zmeny súborov pre kontrolu založenú na rozdieloch pred ich aplikovaním a spracováva až 2M tokenov kontextu na prácu s rozsiahlymi kódovými základňami.
Vlastné hostovanie Plandexu na vašom VPS udržiava váš kód, výzvy a plány na infraštruktúre, ktorú ovládate, a zároveň vám poskytuje perzistentný server, ku ktorému sa môže ľahký Plandex CLI pripojiť z akéhokoľvek vývojového stroja. Poskytujete si vlastné poverenia poskytovateľa modelu — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google alebo lokálny Ollama — takže neexistuje žiadny poplatok za platformu na používateľa ani závislosť na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Plandex
Plánovanie veľkých úloh
Vytvára viacstupňové plány pre zmeny, ktoré zahŕňajú desiatky súborov, namiesto vytvárania jednorazových úryvkov kódu.
kontext 2 miliónov tokenov
Načíta a uvažuje naprieč rozsiahlymi kódovými základňami s kontextovým oknom s veľkosťou až do 2 miliónov tokenov.
Recenzia zmien
Izoluje úpravy súborov a zobrazuje rozdiel pre každú zmenu, takže schválite alebo zamietnete predtým, než sa čokoľvek dotkne vášho pracovného stromu.
Viacdodávateľské modely
Pripája sa k OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini a lokálnym modelom Ollama z jednej relácie CLI.
Natívny terminálový REPL
Beží v terminálovom REPL s fuzzy dokončovaním príkazov, podporou skriptovania a pipingu – nie je potrebná karta prehliadača.
Samostatne hostovaný server
CLI na vašom laptope sa pripája k serveru Plandex na vašom VPS, čím udržiavate plány a stav projektu pod vašou kontrolou.
Prečo spustiť Plandex na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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