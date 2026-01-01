Nasaďte Tracearr jedným kliknutím.
Jednotný panel na monitorovanie streamov pre Plex, Jellyfin a Emby s analýzou v reálnom čase a detekciou zdieľania účtov.
Vyberte si VPS plán pre Tracearr
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Tracearr
Tracearr je open-source monitorovacia platforma, ktorá spája Plex, Jellyfin a Emby do jedného dashboardu. Sledujte aktívne streamy v reálnom čase, prezrite si kompletnú históriu relácií s geolokačnými údajmi a ponorte sa do analýzy knižnice — to všetko bez žonglovania s viacerými nástrojmi.
Na rozdiel od Tautulli alebo Jellystat, Tracearr funguje súčasne na všetkých troch hlavných mediálnych serveroch. Jeho vstavaný detekčný mechanizmus zdieľania využíva šesť typov pravidiel — vrátane nemožného cestovania a rýchlosti zariadenia — na automatické označenie podozrivej aktivity účtu, čím chráni váš server pred zneužitím.
Kľúčové vlastnosti Tracearr
Viacserverový dashboard
Pripojte Plex, Jellyfin a Emby k jednému rozhraniu a monitorujte všetky servery z jedného miesta.
Detekcia zdieľania
Šesť typov pravidiel – vrátane nemožného cestovania a limitov súbežných streamov – automaticky označuje a hodnotí podozrivú aktivitu účtu.
Analytika streamov
Zistite, kto čo pozeral, kedy a na akom zariadení, s rozpisom kodekov, pomermi prekódovania a využitím šírky pásma na reláciu.
Knižničné prehľady
Vyhradené stránky pre kvalitnú distribúciu, návratnosť investícií do úložiska, detekciu duplicít a metriky angažovanosti naprieč celou vašou mediálnou zbierkou.
Upozornenia v reálnom čase
Discord webhooky a vlastné upozornenia sa okamžite spustia, keď sa aktivujú pravidlá zdieľania alebo klesne dôveryhodnosť používateľa.
Import dát
Migrujte existujúcu históriu pozerania z Tautulli alebo Jellystat, aby ste začali s úplným kontextom, nie s prázdnym štítom.
Prečo spustiť Tracearr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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