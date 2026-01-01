Nasaďte Geneac v inštalácii jedným kliknutím.
Samohostovaný genealogický nástroj na tvorbu webových stránok na publikovanie vášho rodokmeňa, výskumu a fotografií online.
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S čím sa dá postaviť Geneac
Geneac je open-source aplikácia Ruby on Rails na zdieľanie genealogického výskumu na webe. Predstavuje ľudí, vzťahy, fotografie a poznámky vo formáte wiki, ktorý si môžu návštevníci prezerať, zatiaľ čo administrátori spravujú základný rodokmeň z overeného backendu. Dátový model je účelovo vytvorený pre genealógiu – jednotlivci, rodiny, citácie zdrojov, história úprav a označovanie sú prvotriedne koncepty, a nie dodatočne prispôsobené blogové príspevky.
Vlastné hostovanie Geneacu uchováva desaťročia rodinného výskumu, naskenovaných dokumentov a súkromných poznámok na vašom vlastnom serveri, kde je prístup plne kontrolovaný vami. Aplikácia používa SQLite a lokálne úložisko súborov, takže jeden trvalý zväzok zachytáva celú stránku a môže byť zálohovaný ako bežná kópia súboru bez potreby databázových nástrojov.
Kľúčové vlastnosti Geneac
Ľudia a Vzťahy
Zaznamenajte jednotlivcov s údajmi o narodení, úmrtí a životopisnými údajmi, potom ich prepojte prostredníctvom vzťahov rodičov, manželov a detí na vytvorenie navigovateľného rodokmeňa.
Fotografie a Dokumenty
Pripojte naskenované fotografie, certifikáty a zdrojové dokumenty k ľuďom a poznámkam prostredníctvom Active Storage, so spracovaním obrázkov, ktoré zabezpečuje libvips.
Výskumné poznámky
Zaznamenajte biografické rozprávania a výsledky výskumu ako rozsiahle poznámky, ktoré možno označiť štítkami a krížovo prepojiť s ľuďmi, ktorých opisujú.
Označovanie a vyhľadávanie
Organizujte obsah pomocou enginu acts-as-taggable-on, aby bolo možné filtrovať priezviská, miesta a témy naprieč ľuďmi, fotografiami a poznámkami.
Overený správca
Registrácia, prihlásenie a udelenie administrátorských rolí poháňané systémom Devise chránia úpravy, zatiaľ čo zverejnená stránka zostáva voľne prehliadateľná pre členov rodiny.
Pracovníci na pozadí
Worker Resque, podporovaný Redisom, spúšťa spracovanie obrázkov a iné dlhotrvajúce úlohy na pozadí, aby webové rozhranie zostalo responzívne.
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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