Nasadiť Traduora jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná platforma na správu prekladov pre tímy s rozhraním REST API, prístupom na základe rolí a viacformátovým importom/exportom.
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S čím sa dá postaviť Traduora
Traduora je platforma na správu prekladov s vlastným hosťovaním, navrhnutá pre vývojové tímy spravujúce lokalizáciu vo viacerých jazykoch. Poskytuje čisté webové rozhranie na organizovanie prekladateľských projektov, s podporou importu a exportu pre formáty JSON, YAML a CSV.
Vlastné hosťovanie Traduory na VPS udržiava všetky vaše lokalizačné dáta súkromné a integruje sa priamo s CI/CD pipeline prostredníctvom svojho REST API. Riadenie prístupu na základe rolí vám umožňuje pozvať prekladateľov, recenzentov a vývojárov s príslušnými oprávneniami, zatiaľ čo história prekladov sleduje každú zmenu vykonanú v reťazci.
Kľúčové vlastnosti Traduora
Integrácia REST API
Automatizujte importy a exporty prekladov vo vašom CI/CD pipeline pomocou plného REST API bez manuálneho zásahu.
Viacformátový export
Exportujte preklady ako JSON, YAML, CSV a iné formáty, aby ste ich mohli priamo vložiť do akéhokoľvek frameworku alebo systému zostavovania.
Prístup na základe rolí
Udeľte vývojárom, prekladateľom a recenzentom rôzne úrovne povolení, aby ste udržali projekty organizované a bezpečné.
História prekladov
Každá zmena prekladového reťazca je sledovaná, čo vám umožňuje kontrolovať úpravy a vrátiť sa k predchádzajúcim verziám.
Prečo spustiť Traduora na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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