Nasaďte WPS Office jedným kliknutím.
Plnohodnotný kancelársky balík s programami Writer, Spreadsheet a Presentation prístupný z akéhokoľvek prehliadača prostredníctvom vášho VPS.
Vyberte si VPS plán pre WPS Office
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť WPS Office
WPS Office je komplexný balík kancelárskych aplikácií, ktorý zahŕňa nástroje na písanie (Writer), tabuľky (Spreadsheets), prezentácie (Presentation) a úpravu PDF. Je dodávaný ako desktopová aplikácia prístupná cez prehliadač prostredníctvom streamovania KasmVNC, čo vám poskytuje kompletné kancelárske prostredie z akéhokoľvek zariadenia bez lokálnej inštalácie softvéru.
Vlastné hostovanie WPS Office na VPS poskytuje trvalý pracovný priestor s vašimi dokumentmi vždy dostupnými na zabezpečenej URL adrese. WPS Office má vysokú kompatibilitu s formátmi Microsoft Office – DOCX, XLSX a PPTX – čo z neho robí praktický kancelársky balík na prácu so súbormi od kolegov používajúcich Microsoft Office.
Kľúčové vlastnosti WPS Office
Kompletný kancelársky balík
Obsahuje Writer (textový procesor), Spreadsheets (kompatibilné s Excelom), Presentation (kompatibilné s PowerPointom) a nástroje PDF v jednom balíku.
Prístup cez prehliadač
Získajte prístup k plnej pracovnej ploche WPS Office z ľubovoľného prehliadača prostredníctvom KasmVNC bez inštalácie softvéru na vašom lokálnom zariadení.
Kompatibilné s Microsoft Office
Otvárajte, upravujte a ukladajte súbory DOCX, XLSX a PPTX s vysokou vernosťou na zachovanie kompatibility s používateľmi balíka Microsoft Office.
Úprava PDF
Prezerajte, anotujte a upravujte dokumenty PDF priamo v WPS Office bez toho, aby ste ich najprv konvertovali do iného formátu.
Trvalé úložisko dokumentov
Dokumenty a nastavenia pretrvávajú medzi reláciami na vašom VPS, takže váš pracovný priestor je vždy presne taký, ako ste ho opustili.
Prečo spustiť WPS Office na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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