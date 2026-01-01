Nasaďte Weblate inštaláciou jedným kliknutím.
Webová platforma na správu prekladov s tesnou integráciou kontroly verzií pre bezproblémové lokalizačné pracovné postupy.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Weblate
Weblate je výkonná open-source platforma na správu prekladov, ktorá sa priamo integruje s Git, GitHub, GitLab a Bitbucket, aby udržala preklady synchronizované s vašou kódovou základňou. Prekladatelia pracujú prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania, zatiaľ čo zmeny sú automaticky odosielané späť do vašich repozitárov, čím sa eliminuje manuálna výmena súborov a konflikty pri zlučovaní.
S podporou pre viac ako 50 formátov súborov, vstavanou prekladovou pamäťou, návrhmi strojového prekladu a kontrolami kvality Weblate zefektívňuje každý krok procesu lokalizácie. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS odstraňuje cenové limity na používateľa a udržuje proprietárne zdrojové reťazce dôverné.
Kľúčové vlastnosti Weblate
Integrácia správy verzií
Automaticky synchronizujte preklady s úložiskami Git, GitHub, GitLab a Bitbucket bez manuálnej výmeny súborov.
50+ formátov súborov
Podporuje PO, XLIFF, JSON, zdroje pre Android, reťazce iOS, vlastnosti Java a desiatky ďalších prekladových formátov.
Prekladová pamäť
Opätovne použite predtým preložené reťazce naprieč projektmi na udržanie konzistencie a urýchlenie lokalizačných prác.
Strojový preklad
Získajte automatické návrhy prekladu od DeepL, Google Translate a LibreTranslate na urýchlenie pracovných postupov.
Kontroly kvality
Zachytávajte chyby zástupných symbolov, problémy s formátovaním a nekonzistentnosti automaticky predtým, ako sa preklady dostanú do produkcie.
Skontrolovať pracovné postupy
Nakonfigurujte schvaľovacie procesy s oprávneniami na základe rolí, aby ste zaistili kvalitu prekladov v rámci vášho tímu.
Prečo spustiť Weblate na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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