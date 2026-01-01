Zľava až do výšky 69 % na TimeTagger

Nasadiť TimeTagger inštaláciou jedným kliknutím.

Osobný sledovač času s prioritou súkromia, s interaktívnou časovou osou, značkami, prehľadmi a vstavaným pracovným postupom Pomodoro.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť TimeTagger inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre TimeTagger

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť TimeTagger

TimeTagger je open-source webový sledovač času postavený na interaktívnej časovej osi a pracovnom postupe riadenom značkami, namiesto rigidných projektových hierarchií. Navrhnutý pre freelancerov, konzultantov a jednotlivcov, ktorí účtujú podľa hodiny, nahrádza ťažkopádny softvér na evidenciu času rýchlym, klávesnicou ovládateľným UI, ktoré beží v akomkoľvek modernom prehliadači a synchronizuje sa naprieč zariadeniami.

Vlastné hostovanie TimeTaggeru na vašom vlastnom VPS udržiava každú zaznamenanú minútu, klientsku značku a export faktúr pod vašou kontrolou — žiadny SaaS tretej strany, ktorý by držal vašu históriu fakturácie ako rukojemníka, žiadne poplatky za miesto a žiadne riziko uzavretia účtu počas rušného týždňa.

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Kľúčové vlastnosti TimeTagger

Interaktívna časová os

Vizualizujte si svoj deň na časovej osi s možnosťou priblíženia, kde môžete presúvať, meniť veľkosť a rozdeľovať záznamy tak, aby presne zodpovedali tomu, ako práca prebiehala.

Sledovanie založené na značkách

Preskočte rigidné projektové stromy a označte prácu voľnými značkami, aby ten istý záznam mohol patriť klientovi, úlohe a fakturačnému kódu naraz.

PDF a CSV Reporty

Generujte filtrované správy podľa značky, obdobia alebo cieľa a exportujte ich ako PDF alebo CSV pre fakturáciu, účtovníctvo a aktualizácie tímu.

Ciele a Pomodoro

Nastavte si denné, týždenné alebo mesačné hodinové ciele a spúšťajte sústredené Pomodoro relácie priamo v sledovači – nie sú potrebné žiadne ďalšie aplikácie.

Synchronizácia medzi zariadeniami

Sledujte z počítača, tabletu alebo telefónu s responzívnym webovým UI a každá zmena sa automaticky synchronizuje späť na váš vlastný server.

Ochrana súkromia už v návrhu

Všetky záznamy sú uložené v lokálnej databáze SQLite na vašom VPS, takže mená klientov, odpracované hodiny a fakturačné údaje sa nikdy nedostanú do cloudu tretej strany.

Prečo spustiť TimeTagger na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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