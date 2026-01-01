Nasadiť TimeTagger inštaláciou jedným kliknutím.
Osobný sledovač času s prioritou súkromia, s interaktívnou časovou osou, značkami, prehľadmi a vstavaným pracovným postupom Pomodoro.
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Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť TimeTagger
TimeTagger je open-source webový sledovač času postavený na interaktívnej časovej osi a pracovnom postupe riadenom značkami, namiesto rigidných projektových hierarchií. Navrhnutý pre freelancerov, konzultantov a jednotlivcov, ktorí účtujú podľa hodiny, nahrádza ťažkopádny softvér na evidenciu času rýchlym, klávesnicou ovládateľným UI, ktoré beží v akomkoľvek modernom prehliadači a synchronizuje sa naprieč zariadeniami.
Vlastné hostovanie TimeTaggeru na vašom vlastnom VPS udržiava každú zaznamenanú minútu, klientsku značku a export faktúr pod vašou kontrolou — žiadny SaaS tretej strany, ktorý by držal vašu históriu fakturácie ako rukojemníka, žiadne poplatky za miesto a žiadne riziko uzavretia účtu počas rušného týždňa.
Kľúčové vlastnosti TimeTagger
Interaktívna časová os
Vizualizujte si svoj deň na časovej osi s možnosťou priblíženia, kde môžete presúvať, meniť veľkosť a rozdeľovať záznamy tak, aby presne zodpovedali tomu, ako práca prebiehala.
Sledovanie založené na značkách
Preskočte rigidné projektové stromy a označte prácu voľnými značkami, aby ten istý záznam mohol patriť klientovi, úlohe a fakturačnému kódu naraz.
PDF a CSV Reporty
Generujte filtrované správy podľa značky, obdobia alebo cieľa a exportujte ich ako PDF alebo CSV pre fakturáciu, účtovníctvo a aktualizácie tímu.
Ciele a Pomodoro
Nastavte si denné, týždenné alebo mesačné hodinové ciele a spúšťajte sústredené Pomodoro relácie priamo v sledovači – nie sú potrebné žiadne ďalšie aplikácie.
Synchronizácia medzi zariadeniami
Sledujte z počítača, tabletu alebo telefónu s responzívnym webovým UI a každá zmena sa automaticky synchronizuje späť na váš vlastný server.
Ochrana súkromia už v návrhu
Všetky záznamy sú uložené v lokálnej databáze SQLite na vašom VPS, takže mená klientov, odpracované hodiny a fakturačné údaje sa nikdy nedostanú do cloudu tretej strany.
Prečo spustiť TimeTagger na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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