Nasadiť Mayan EDMS s inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source správa podnikových dokumentov s OCR, fulltextovým vyhľadávaním, pracovnými postupmi, oprávneniami založenými na rolách a správou verzií.
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S čím sa dá postaviť Mayan EDMS
Mayan EDMS je bezplatný, open-source systém na správu dokumentov podnikovej triedy, ktorý zachytáva, ukladá, organizuje a vyhľadáva dokumenty vašej organizácie prostredníctvom čistého webového rozhrania. Postavený na Django a používaný v zdravotníckych, právnych, vládnych a finančných organizáciách po celom svete, Mayan poskytuje OCR, fulltextové vyhľadávanie, automatizované pracovné postupy, podrobnú kontrolu prístupu na základe rolí, históriu verzií a skrine riadené metadátami — funkcie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v komerčných produktoch DMS, ktoré stoja tisíce dolárov za licenciu.
Vlastné hostovanie Mayan EDMS na vašom VPS udržuje každý dokument, auditný záznam a pracovný postup vo vašej infraštruktúre namiesto toho, aby prechádzal cez SaaS tretej strany. Dokumenty sú uložené šifrované v pokoji a bohatý systém povolení vám umožňuje oddeliť viditeľnosť medzi oddeleniami, klientmi alebo rozsahmi súladu.
Kľúčové vlastnosti Mayan EDMS
OCR a fulltextové vyhľadávanie
Vstavané OCR extrahuje text zo skenovaných súborov PDF a obrázkov, indexuje každé slovo pre okamžité fulltextové vyhľadávanie v celej knižnici dokumentov.
Automatizované pracovné postupy
Definujte viackrokové schvaľovacie pracovné postupy s podmieneným smerovaním, paralelným preskúmaním a spúšťanými akciami pri prechodoch stavu dokumentu.
Oprávnenia na základe rolí
Granulovaná kontrola prístupu na úrovni dokumentov, priečinkov a typov metadát vám umožňuje oddeliť viditeľnosť podľa oddelenia, klienta alebo rozsahu súladu.
Kartotéky a metadáta
Organizujte dokumenty do hierarchických priečinkov s vlastnými poliami metaúdajov, inteligentnými pravidlami ukladania a filtrovaním na základe značiek pre rýchle vyhľadávanie.
História verzií a záznam auditu
Každé nahranie, úprava, komentár a zobrazenie je verzované a auditované, poskytujúc kompletný reťazec preukázateľnosti pre súlad s predpismi a regulačné požiadavky.
REST API a integrácie
Komplexný systém REST API a webhookov uľahčuje integráciu Mayanu s existujúcimi CRM, ERP a platformami pre elektronický podpis.
Prečo spustiť Mayan EDMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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