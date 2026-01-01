Nasaďte Monicu jedným kliknutím.
Open-source správca osobných vzťahov na súkromné sledovanie kontaktov, konverzácií a životných udalostí.
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S čím sa dá postaviť Monica
Monica je open-source systém na správu osobných vzťahov, postavený na Laravel, ktorý vám pomáha zapamätať si všetko dôležité o ľuďoch vo vašom živote. Dokumentujte kontakty, konverzácie, narodeniny, nápady na darčeky, dlhy a životné udalosti v jedinom súkromnom rozhraní dostupnom v 27 jazykoch. Na rozdiel od sociálnych sietí a cloudových správcov kontaktov je Monica navrhnutá pre vlastné hostovanie, aby vaše najosobnejšie údaje nikdy neopustili vašu infraštruktúru.
Pretože Monica uchováva detaily vzťahov, ktoré by ste nikdy nezverili komerčnej platforme – rodinnú anamnézu, súkromné konverzácie, osobné preferencie – jej prevádzkovanie na vlastnom VPS zaisťuje úplnú dátovú suverenitu bez reklamy, bez sledovania správania a bez prístupu tretích strán k vašim informáciám.
Kľúčové vlastnosti Monica
Denník kontaktov
Zaznamenávajte každú konverzáciu, aktivitu a interakciu s kontaktom spolu s poznámkami a pripomienkami, aby sa na nič dôležité nezabudlo.
Pripomienky narodenín a udalostí
Nastavte si e-mailové pripomienky na narodeniny, výročia a vlastné udalosti, aby ste nikdy nezmeškali dôležitý dátum vo vzťahu.
Sledovanie darov a dlhov
Zaznamenávajte nápady na darčeky a minulé darčeky ku každému kontaktu a sledujte neformálne dlhy a pôžičky, aby vzťahy zostali bez finančnej nejasnosti.
Mapovanie vzťahov
Definujte vzťahy medzi kontaktmi a vytvárajte rodokmene, aby ste pochopili a zdokumentovali prepojenia medzi ľuďmi, ktorých poznáte.
Úplné vlastníctvo ochrany osobných údajov
Všetky dáta zostávajú na vašom VPS bez prístupu tretích strán, bez reklamného profilovania a s úplnou kontrolou nad zálohami a exportmi.
Prečo spustiť Monica na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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