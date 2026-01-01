Nainštalujte Profilarr jedným kliknutím.
Automatizačný nástroj, ktorý synchronizuje profily kvality a vlastné formáty z komunitných databáz do vašich inštancií Radarr a Sonarr.
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S čím sa dá postaviť Profilarr
Profilarr pripája vaše samoobslužné inštancie Radarr a Sonarr k komunitne udržiavaným databázam profilov kvality a vlastných formátov, automaticky aplikuje testované konfigurácie namiesto vyžadovania manuálneho zadávania. Nahrádza hodiny ladenia pre každú inštanciu jedinou synchronizačnou operáciou, čím udržiava každú aplikáciu arr vo vašom zásobníku v súlade s najnovšími komunitnými štandardmi.
Samoobslužné hostovanie Profilarru popri vašom mediálnom zásobníku znamená, že aktualizácie profilov prebiehajú podľa vášho plánu, s úplnou viditeľnosťou toho, čo sa zmenilo a prečo — bez spoliehania sa na externé služby, ktoré by posielali konfiguráciu do vašich lokálnych aplikácií.
Kľúčové vlastnosti Profilarr
Automatizácia synchronizácie profilu
Sťahuje profily kvality zo vzdialených komunitných databáz a aplikuje ich na Radarr a Sonarr bez manuálneho kopírovania a vkladania medzi inštanciami.
Správa vlastných formátov
Synchronizuje vlastné definície formátu a skóre, aby každá inštancia vo vašom systéme používala rovnakú testovanú konfiguráciu.
Podpora viacerých inštancií
Spravuje viacero inštancií Radarr a Sonarr z jedného rozhrania, pričom ich všetky udržiava konzistentné bez duplikovania úsilia.
Webové UI zahrnuté
Prehliadačové rozhranie na správu pripojení, spúšťanie synchronizácií a kontrolu vykonaných zmien – nie je potrebné SSH ani CLI.
Trvalá konfigurácia
Všetky poverenia inštancie a stav synchronizácie sú uložené na pomenovanom zväzku Docker, ktoré prežijú reštarty kontajnerov a aktualizácie obrazov.
Prečo spustiť Profilarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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