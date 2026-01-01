Nasaďte OpenHuman jedným kliknutím.
Samoobslužné osobné jadro AI, ktoré spája 118+ aplikácií a vytvára súkromný pamäťový strom, ktorý plne ovládate.
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S čím sa dá postaviť OpenHuman
OpenHuman je osobná super inteligencia s otvoreným zdrojovým kódom, navrhnutá tak, aby fungovala na vašej vlastnej infraštruktúre. Postavená na jadre Rust a pamäťovom strome s lokálnym prístupom kompatibilnom s Obsidianom, pripája sa k viac ako stovke služieb prostredníctvom OAuth jedným kliknutím — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar a mnoho ďalších — a ticho sťahuje čerstvé dáta do súkromnej vedomostnej bázy každých dvadsať minút.
Vlastné hostovanie OpenHuman uchováva každý e-mail, dokument a konverzáciu v pracovnom priestore, ktorý vlastníte, pričom vám stále umožňuje smerovať požiadavky na modely uvažovania, rýchle alebo vizuálne modely na požiadanie. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa, žiadna závislosť od dodávateľa a žiadna externá služba AI nikdy neuvidí vaše nespracované dáta, pokiaľ ich tam výslovne nenasmerujete.
Kľúčové vlastnosti OpenHuman
Lokálne prvá pamäť
Každá správa, dokument a synchronizácia integrácie pristane v lokálnom úložisku SQLite a trezore kompatibilnom s Obsidianom, ktorý môžete čítať, upravovať a zálohovať priamo na disku.
118+ integrácií
OAuth konektory na jedno kliknutie pre Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar a desiatky ďalších, s procesom na pozadí, ktorý obnovuje dáta každých dvadsať minút.
Natívne nástroje agenta
Vstavané webové vyhľadávanie, scraping, prístup k súborovému systému, operácie git a hlas (STT/TTS) umožňujú agentom konať vo vašom mene bez externých rámcov doplnkov.
TokenJuice kompresia
Kompresor promptov na zariadení, ktorý odstraňuje redundantné tokeny z volaní agentov, čím znižuje náklady na API modelu až o 80 % pri dlhotrvajúcich pracovných postupoch.
Jednotné modelové smerovanie
Prepínajte medzi modelmi na uvažovanie, rýchlymi a vizuálnymi prostredníctvom jedného predplatného, alebo nasmerujte jadro na lokálne backendy Ollama a LM Studio pre úplné súkromie.
Zosilnené RPC jadro
Bezhlavé jadro Rust sprístupňuje koncový bod RPC s overením nosičom, beží ako kontajner len na čítanie s obmedzenými oprávneniami a bezproblémovo sa spája s desktopovými klientmi cez sieť.
Prečo spustiť OpenHuman na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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