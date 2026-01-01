Nasadenie phpMyAdmin jedným kliknutím.
Webový nástroj na správu databáz MySQL a MariaDB prostredníctvom intuitívneho grafického rozhrania.
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S čím sa dá postaviť phpMyAdmin
phpMyAdmin je najpoužívanejší webový nástroj na správu databáz MySQL a MariaDB, ktorému dôverujú milióny vývojárov a správcov databáz už viac ako dve desaťročia. Poskytuje komplexné grafické rozhranie na prehliadanie dát, vykonávanie SQL dotazov, správu tabuliek a indexov, správu používateľských oprávnení a import alebo export dát – to všetko bez prístupu cez príkazový riadok.
Toto nasadenie beží v režime ľubovoľného servera, čo vám umožňuje pripojiť sa k akejkoľvek inštancii MySQL alebo MariaDB zadaním jej prihlasovacích údajov pri prihlásení. Vlastné hostovanie phpMyAdmin na vašom vlastnom VPS udržuje databázovú prevádzku vo vašej sieti a poskytuje vždy dostupný prístup zabezpečený prostredníctvom HTTPS.
Kľúčové vlastnosti phpMyAdmin
Vizuálna správa databázy
Prehliadajte, vyhľadávajte, upravujte a odstraňujte záznamy naprieč databázami a tabuľkami prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania.
Editor dotazov SQL
Spúšťajte dotazy so zvýrazňovaním syntaxe, automatickým dopĺňaním a vizuálnym tvorcom dotazov pre komplexné operácie.
Import a export
Presúvajte dáta dnu a von pomocou SQL, CSV, XML, JSON a iných populárnych formátov s konfigurovateľnými možnosťami.
Správa používateľských privilégií
Vytvárajte a spravujte databázové používateľské účty s podrobnými kontrolami povolení naprieč servermi MySQL.
Podpora viacerých serverov
Pripojte sa k rôznym inštanciám MySQL a MariaDB z jedného nasadenia phpMyAdmin pomocou režimu ľubovoľného servera.
Monitorovanie servera
Zobraziť štatistiky databáz a tabuliek, sledovať metriky stavu servera a monitorovať výkon v reálnom čase.
Prečo spustiť phpMyAdmin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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