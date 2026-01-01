Nasadiť LDAP Account Manager v jednoklikovej inštalácii.
Webové rozhranie na správu používateľov, skupín a objektov v adresári OpenLDAP prostredníctvom používateľsky prívetivého prehliadačového UI.
Vyberte si VPS plán pre LDAP Account Manager
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) je vyspelý, open-source webový frontend na správu účtov uložených v adresári LDAP. Namiesto úpravy súborov LDIF alebo zápasenia s príkazmi ldapsearch a ldapmodify spravujú administrátori používateľov Unix a Samba, skupiny, hostiteľov, záznamy DHCP, účty Kopano a rozšírenia Asterisk prostredníctvom prehliadača. LAM rozumie najbežnejším schémam LDAP hneď po vybalení a dodáva editori citlivé na typ pre každú z nich.
Táto šablóna spája LAM spolu s adresárovým serverom OpenLDAP, takže celý identitný stack beží na jednom VPS za Traefik HTTPS. Vlastné hostovanie LAM udržiava adresárové poverenia, členstvá v skupinách a identitné údaje vo vašej vlastnej infraštruktúre bez závislosti od poskytovateľov identity tretích strán alebo poplatkov za SaaS na jedno miesto.
Kľúčové vlastnosti LDAP Account Manager
Prehliadačové správcovské UI
Spravujte používateľov, skupiny, hostiteľov a ďalšie objekty LDAP prostredníctvom webového rozhrania so záložkami namiesto súborov LDIF a nástrojov príkazového riadka.
Pribalený OpenLDAP server
Dodáva sa s adresárom OpenLDAP predkonfigurovaným voči zvolenému základnému DN, takže nasadenie poskytuje adresár aj jeho rozhranie na správu.
Moduly typu účtu
Vstavané editory pre účty Unix, domény Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, e-mailové aliasy a FreeRadius pokrývajú väčšinu schém adresárov bez vlastného kódu.
Import CSV a export PDF
Hromadne vytvárajte účty z tabuliek a generujte tlačiteľné PDF prehľady účtov pre nových zamestnancov priamo z údajov adresára.
Granulárna kontrola prístupu
Profily servera, profily účtov a povolenia na úrovni modulov vám umožňujú delegovať časti správy adresára bez udelenia úplných administrátorských práv LDAP.
Viacjazyčné rozhranie
Preložené do viac ako tucta jazykov, aby administratívne tímy mohli pracovať vo svojom preferovanom jazyku s rovnakým zdieľaným adresárom.
Prečo spustiť LDAP Account Manager na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.