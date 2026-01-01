Zľava až do výšky 69 % na ErsatzTV

Nasadenie ErsatzTV jedným kliknutím.

Samoobslužný IPTV server, ktorý premení osobnú mediálnu knižnicu na vlastné 24/7 živé televízne kanály s elektronickým programovým sprievodcom.

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VPS spravované umelou inteligenciou
7,79/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie ErsatzTV jedným kliknutím.

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Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ErsatzTV

ErsatzTV je open-source samo-hostovaná platforma, ktorá transformuje osobnú mediálnu knižnicu — Plex, Jellyfin, Emby alebo lokálne súbory — na živé, vlastne naplánované TV kanály so skutočným elektronickým programovým sprievodcom. Kanály streamujú ako M3U/HLS playlisty, ktoré si môže naladiť akýkoľvek klient podporujúci IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, inteligentné televízory, set-top boxy a mobilné aplikácie.

Samo-hostovanie ErsatzTV na vašom vlastnom VPS vám poskytne súkromnú náhradu klasickej káblovej televízie postavenú výlučne z médií, ktoré už vlastníte, bez predplatenia streamovacej služby alebo prerušovania reklamami. Naplánujte si tematické maratóny, rotácie v štýle správ, hudobné videokanály alebo programové bloky pre deti a potom ich sledujte na akomkoľvek zariadení, ktoré podporuje IPTV.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti ErsatzTV

Prispôsobené nepretržité kanály

Vytvorte ľubovoľný počet živých kanálov kombinovaním kolekcií, playlistov a pravidiel plánovania do nepretržitých streamov.

IPTV a EPG výstup

Sprístupnite kanály ako M3U playlisty s kompletným elektronickým programovým sprievodcom XMLTV, aby sa akýkoľvek klient IPTV naladil ako káblová televízia.

Plex / Jellyfin / Emby

Pripojte sa priamo k existujúcim knižniciam mediálnych serverov alebo skenujte lokálne priečinky, aby rovnaké médiá poháňali VOD aplikácie a vaše televízne kanály.

Hardvérové transkódovanie

Voliteľná akcelerácia NVENC, QSV, VAAPI, AMF a VideoToolbox na udržanie zvládnuteľného využitia CPU pri poskytovaní živých prenosov.

Vodoznaky a upútavky

Prekrývajte vodoznaky kanálov, vkladajte zvučky a úvody a prerušujte program vlastnými reklamnými vsuvkami pre pocit skutočného kanála.

Hudobné videokanály

Mixujte hudobné videá a zvuk do chronologických alebo tematických kanálov, doplnené o zobrazenie obalov a plánovanie riadené metadátami.

Prečo spustiť ErsatzTV na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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