Nasadenie ErsatzTV jedným kliknutím.
Samoobslužný IPTV server, ktorý premení osobnú mediálnu knižnicu na vlastné 24/7 živé televízne kanály s elektronickým programovým sprievodcom.
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S čím sa dá postaviť ErsatzTV
ErsatzTV je open-source samo-hostovaná platforma, ktorá transformuje osobnú mediálnu knižnicu — Plex, Jellyfin, Emby alebo lokálne súbory — na živé, vlastne naplánované TV kanály so skutočným elektronickým programovým sprievodcom. Kanály streamujú ako M3U/HLS playlisty, ktoré si môže naladiť akýkoľvek klient podporujúci IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, inteligentné televízory, set-top boxy a mobilné aplikácie.
Samo-hostovanie ErsatzTV na vašom vlastnom VPS vám poskytne súkromnú náhradu klasickej káblovej televízie postavenú výlučne z médií, ktoré už vlastníte, bez predplatenia streamovacej služby alebo prerušovania reklamami. Naplánujte si tematické maratóny, rotácie v štýle správ, hudobné videokanály alebo programové bloky pre deti a potom ich sledujte na akomkoľvek zariadení, ktoré podporuje IPTV.
Kľúčové vlastnosti ErsatzTV
Prispôsobené nepretržité kanály
Vytvorte ľubovoľný počet živých kanálov kombinovaním kolekcií, playlistov a pravidiel plánovania do nepretržitých streamov.
IPTV a EPG výstup
Sprístupnite kanály ako M3U playlisty s kompletným elektronickým programovým sprievodcom XMLTV, aby sa akýkoľvek klient IPTV naladil ako káblová televízia.
Plex / Jellyfin / Emby
Pripojte sa priamo k existujúcim knižniciam mediálnych serverov alebo skenujte lokálne priečinky, aby rovnaké médiá poháňali VOD aplikácie a vaše televízne kanály.
Hardvérové transkódovanie
Voliteľná akcelerácia NVENC, QSV, VAAPI, AMF a VideoToolbox na udržanie zvládnuteľného využitia CPU pri poskytovaní živých prenosov.
Vodoznaky a upútavky
Prekrývajte vodoznaky kanálov, vkladajte zvučky a úvody a prerušujte program vlastnými reklamnými vsuvkami pre pocit skutočného kanála.
Hudobné videokanály
Mixujte hudobné videá a zvuk do chronologických alebo tematických kanálov, doplnené o zobrazenie obalov a plánovanie riadené metadátami.
Prečo spustiť ErsatzTV na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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