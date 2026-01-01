Nasaďte Buildbot inštaláciou jedným kliknutím.
Flexibilný open-source CI/CD framework na automatizáciu softvérových zostavení, testov a nasadení naprieč distribuovanými pracovníkmi.
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S čím sa dá postaviť Buildbot
Buildbot je framework pre kontinuálnu integráciu a dodávku založený na Pythone, ktorý automatizuje zostavovanie, testovanie a nasadzovanie softvéru. Na rozdiel od prednastavených hostovaných CI služieb je Buildbot plne konfigurovateľný v kóde Pythonu — každý spúšťač, plánovač, zostavovač a reportér je definovaný programovo, čo tímom poskytuje presnú kontrolu nad ich build pipeline bez obmedzení deklaratívnych YAML schém.
Vlastné hostovanie Buildbotu na VPS udržuje vašu build infraštruktúru na serveroch, ktoré ovládate, bez účtovania za minútu, bez obmedzení úložiska a bez závislosti na dostupnosti externého poskytovateľa CI. Architektúra master-worker sa škáluje od jedného workeru na malom VPS až po desiatky workerov na vyhradených strojoch, pričom všetko je koordinované z jedného centrálneho webového dashboardu.
Kľúčové vlastnosti Buildbot
Pipeliney konfigurované v Pythone
Definujte každý krok zostavenia, spúšťač a upozornenie v kóde Pythonu pre úplnú flexibilitu, ktorú deklaratívne konfigurácie YAML nemôžu dosiahnuť.
Distribuovaná architektúra pracovníkov
Spúšťajte zostavenia na ľubovoľnom počte pracovných uzlov – lokálnych kontajneroch, vzdialených strojoch alebo cloudových VM – všetky koordinované z jedného hlavného uzla.
Panel zostavenia webu
Monitorujte históriu zostavení, aktuálny priebeh a stav pracovníkov z webového rozhrania Buildbot s kaskádovým, konzolovým a mriežkovým zobrazením.
Flexibilné plánovanie
Spúšťajte zostavenia na základe odovzdaní kódu, časových plánov, manuálnych požiadaviek alebo výsledkov nadradených zostavení pomocou skladateľných objektov plánovača.
REST API a hlásiče
Dotazujte stav zostavenia cez REST API a posielajte upozornenia na e-mail, Slack, kontroly stavu GitHub alebo akýkoľvek vlastný koncový bod webhooku.
Prečo spustiť Buildbot na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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