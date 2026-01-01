Nasaďte Infisical pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Správca tajomstiev s otvoreným zdrojovým kódom na bezpečnú synchronizáciu premenných prostredia a API kľúčov naprieč každým projektom a prostredím.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Infisical
Infisical je open-source platforma na správu tajomstiev, ktorá nahrádza roztrúsené súbory .env a napevno zakódované poverenia jediným auditovateľným zdrojom pravdy. Poskytuje čisté webové UI, CLI a SDK integrácie na ukladanie, synchronizáciu a rotáciu tajomstiev naprieč vývojovými, testovacími a produkčnými prostrediami bez toho, aby ste kedykoľvek odovzdali citlivé hodnoty do správy zdrojového kódu.
Vlastné hostovanie Infisicalu znamená, že vaše API kľúče, heslá k databázam a servisné tokeny nikdy neopustia vašu vlastnú infraštruktúru. Získate kompletné záznamy auditu, riadenie prístupu na základe rolí a verzovanie tajomstiev na hardvéri, ktorý ovládate – bez poplatkov za používateľa a bez rizika, že by narušenie treťou stranou odhalilo vaše poverenia.
Kľúčové vlastnosti Infisical
Centralizované tajné úložisko
Uložte všetky premenné prostredia pre každý projekt a prostredie na jednom mieste so zabudovaným oddelením projektov a prostredí.
Úplný záznam auditu
Každé čítanie, zápis a vymazanie tajomstva sa zaznamenáva s časovými pečiatkami a priradením používateľa pre súlad a reakciu na incidenty.
Integrácia CLI a SDK
Vstreknite tajomstvá do akéhokoľvek procesu počas behu prostredníctvom CLI alebo natívnych SDK pre Node.js, Python, Go, Ruby a ďalšie bez úpravy kódu aplikácie.
Tajné verziovanie
Každá zmena tajomstva je verzovaná, čo umožňuje vrátenie na akúkoľvek predchádzajúcu hodnotu, keď je potrebné rýchlo zvrátiť zlé nasadenie.
Podpora CI/CD pipeline
Natívne integrácie s GitHub Actions, GitLab CI, Docker a Kubernetes eliminujú potrebu ukladať tajomstvá ako premenné pipeline v obyčajnom texte.
Prečo spustiť Infisical na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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