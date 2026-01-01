Nasadiť Homebridge jednoklikovou inštaláciou.
Ľahký most HomeKit, ktorý pripája zariadenia inteligentnej domácnosti iné ako Apple k Siri a aplikácii Apple Home prostredníctvom pluginov.
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S čím sa dá postaviť Homebridge
Homebridge je odľahčený server Node.js, ktorý emuluje API HomeKit pre iOS, čo umožňuje ovládanie cez Siri a integráciu s aplikáciou Domácnosť pre tisíce zariadení, ktoré natívne nepodporujú ekosystém Apple. S viac ako 2 000 komunitne vyvinutými pluginmi prepojuje inteligentné svetlá, termostaty, kamery a bezpečnostné systémy od značiek ako Ring, Nest, TP-Link a Tuya do jednotného prostredia HomeKit.
Spustenie Homebridge na VPS zabezpečuje nepretržitú dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre vaše automatizácie HomeKit bez ohľadu na lokálne podmienky napájania alebo siete, s trvalou konfiguráciou pluginov a spoľahlivým vzdialeným prístupom odkiaľkoľvek na svete.
Kľúčové vlastnosti Homebridge
2 000+ zásuvných modulov zariadení
Komunitné pluginy pokrývajú prakticky každú značku a protokol inteligentnej domácnosti, čo vám umožňuje pridať akékoľvek zariadenie do HomeKitu bez výmeny hardvéru.
Webová konfigurácia UI
Homebridge Config UI X poskytuje rozhranie založené na prehliadači na inštaláciu doplnkov, správu zariadení a prezeranie protokolov bez prístupu cez príkazový riadok.
Podriadený režim mosta
Izolujte pluginy do samostatných podriadených mostov, aby ste zabránili jednému nesprávne fungujúcemu pluginu zhodiť celé vaše nastavenie HomeKit.
Automatické aktualizácie doplnkov
Objavujte, inštalujte a aktualizujte pluginy priamo z webového používateľského rozhrania, aby ste udržali integrácie zariadení aktuálne bez manuálnych SSH relácií.
Zálohovanie a Obnovenie
Vstavaná funkcia zálohovania chráni vaše konfigurácie doplnkov a údaje o párovaní HomeKit pred náhodnou stratou.
Prečo spustiť Homebridge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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