Nasaďte SnapOtter inštaláciu jedným kliknutím.
Súprava na spracovanie obrázkov s vlastným hostingom s viac ako 55 nástrojmi, lokálnymi funkciami AI a dávkovými procesmi – obrázky nikdy neopustia váš server.
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S čím sa dá postaviť SnapOtter
SnapOtter je platforma na manipuláciu s obrázkami s vlastným hosťovaním, ktorá kombinuje komplexnú sadu nástrojov na úpravu — zmena veľkosti, orezanie, kompresia, konverzia, vodoznak a ďalšie — s lokálnymi schopnosťami AI vrátane odstránenia pozadia, zvýšenia rozlíšenia obrázkov, OCR a obnovy fotografií. Všetko spracovanie prebieha na vašom vlastnom serveri pomocou CPU alebo GPU, takže pôvodné súbory a výsledky nikdy neprechádzajú cez externé služby.
S podporou pre viac ako 55 vstupných formátov vrátane 23 formátov RAW z fotoaparátov a 14 výstupných formátov, SnapOtter zvládne všetko od rýchlych úprav jednotlivých obrázkov až po komplexné dávkové pracovné postupy vytvorené pomocou jeho vizuálneho nástroja na tvorbu pipeline. REST API s interaktívnou dokumentáciou Swagger uľahčuje integráciu spracovania obrázkov do akejkoľvek aplikácie alebo automatizácie.
Kľúčové vlastnosti SnapOtter
Podpora 55+ formátov
Spracováva formáty JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formátov RAW z fotoaparátov a ďalšie — konvertuje medzi akýmkoľvek podporovaným formátom v rámci jednej operácie.
Lokálne spracovanie AI
Odstránenie pozadia, zvýšenie rozlíšenia obrázkov, OCR, vylepšenie tváre a obnova fotografií bežia výhradne na vašom CPU alebo GPU VPS – žiadne externé volania API ani zdieľanie dát.
Vizuálny konštruktor pipeline
Spojte viacero operácií s obrázkami do opakovane použiteľných procesov pre dávkové spracovanie, aby sa opakujúce sa pracovné postupy spúšťali automaticky bez manuálnych krokov zakaždým.
REST API s dokumentáciou
Každý nástroj je prístupný prostredníctvom zdokumentovaného REST API s interaktívnym Swagger UI na /api/docs, čo uľahčuje integráciu spracovania obrázkov do aplikácií a skriptov.
Dávkové spracovanie
Nahrajte a transformujte celé priečinky obrázkov v rámci jednej úlohy, pričom rovnaké operácie aplikujete na stovky súborov súčasne.
Prečo spustiť SnapOtter na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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