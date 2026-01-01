Zľava až do výšky 69 % na SnapOtter

Nasaďte SnapOtter inštaláciu jedným kliknutím.

Súprava na spracovanie obrázkov s vlastným hostingom s viac ako 55 nástrojmi, lokálnymi funkciami AI a dávkovými procesmi – obrázky nikdy neopustia váš server.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte SnapOtter inštaláciu jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SnapOtter

SnapOtter je platforma na manipuláciu s obrázkami s vlastným hosťovaním, ktorá kombinuje komplexnú sadu nástrojov na úpravu — zmena veľkosti, orezanie, kompresia, konverzia, vodoznak a ďalšie — s lokálnymi schopnosťami AI vrátane odstránenia pozadia, zvýšenia rozlíšenia obrázkov, OCR a obnovy fotografií. Všetko spracovanie prebieha na vašom vlastnom serveri pomocou CPU alebo GPU, takže pôvodné súbory a výsledky nikdy neprechádzajú cez externé služby.

S podporou pre viac ako 55 vstupných formátov vrátane 23 formátov RAW z fotoaparátov a 14 výstupných formátov, SnapOtter zvládne všetko od rýchlych úprav jednotlivých obrázkov až po komplexné dávkové pracovné postupy vytvorené pomocou jeho vizuálneho nástroja na tvorbu pipeline. REST API s interaktívnou dokumentáciou Swagger uľahčuje integráciu spracovania obrázkov do akejkoľvek aplikácie alebo automatizácie.

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Kľúčové vlastnosti SnapOtter

Podpora 55+ formátov

Spracováva formáty JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formátov RAW z fotoaparátov a ďalšie — konvertuje medzi akýmkoľvek podporovaným formátom v rámci jednej operácie.

Lokálne spracovanie AI

Odstránenie pozadia, zvýšenie rozlíšenia obrázkov, OCR, vylepšenie tváre a obnova fotografií bežia výhradne na vašom CPU alebo GPU VPS – žiadne externé volania API ani zdieľanie dát.

Vizuálny konštruktor pipeline

Spojte viacero operácií s obrázkami do opakovane použiteľných procesov pre dávkové spracovanie, aby sa opakujúce sa pracovné postupy spúšťali automaticky bez manuálnych krokov zakaždým.

REST API s dokumentáciou

Každý nástroj je prístupný prostredníctvom zdokumentovaného REST API s interaktívnym Swagger UI na /api/docs, čo uľahčuje integráciu spracovania obrázkov do aplikácií a skriptov.

Dávkové spracovanie

Nahrajte a transformujte celé priečinky obrázkov v rámci jednej úlohy, pričom rovnaké operácie aplikujete na stovky súborov súčasne.

Prečo spustiť SnapOtter na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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