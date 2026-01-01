Nasadiť Nango pomocou inštalácie na jedno kliknutie.
Open-source platforma, ktorá spravuje OAuth, obnovu tokenov a pripojenie API pre viac ako 300 integrácií tretích strán.
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S čím sa dá postaviť Nango
Nango je open-source infraštruktúrna vrstva na pripojenie k externým API. Namiesto písania vlastných tokov OAuth, logiky obnovy tokenov a spracovania obmedzení rýchlosti pre každú službu, Nango to všetko spravuje prostredníctvom jedného zjednoteného backendu. Vývojári nakonfigurujú integrácie raz a pristupujú k akejkoľvek podporovanej službe prostredníctvom transparentného proxy servera Nango — so vstavanou podporou pre viac ako 300 API vrátane Salesforce, GitHub, Slack, Stripe a Notion.
Vlastné hostovanie Nango na vašom vlastnom VPS udržiava oprávnenia OAuth a tokeny API vašich zákazníkov na infraštruktúre, ktorú ovládate. Žiadna služba tretej strany nikdy nespracováva poverenia vašich používateľov — všetko je šifrované v pokoji s kľúčom, ktorý vlastníte, a uložené v databáze PostgreSQL bežiacej popri serveri.
Kľúčové vlastnosti Nango
Zjednotené OAuth toky
Nango spracováva generovanie autorizačných URL adries, výmenu tokenov a spracovanie spätných volaní pre viac ako 300 API, čím eliminuje potrebu vlastného autorizačného kódu pre každú integráciu.
Automatické obnovenie tokenu
Prístupové tokeny sa ticho obnovujú pred vypršaním platnosti, aby vaše integrácie nikdy nezlyhali uprostred relácie kvôli zastaraným povereniam.
Vložiteľné používateľské rozhranie na pripojenie
Predpripravená obrazovka súhlasu OAuth s bielou značkou umožňuje vašim používateľom autorizovať účty tretích strán priamo z vašej aplikácie pomocou jediného používateľského toku.
Transparentný API proxy
Smerujte volania API cez Nango, aby ste získali automatické opakovania, spomalenie pri prekročení limitu požiadaviek a normalizované chybové odpovede bez middleware pre jednotlivé API.
Normalizácia webhooku
Prijímajte, overujte a preposielajte webhooky od akéhokoľvek pripojeného poskytovateľa prostredníctvom jedného vstupného koncového bodu s jednotným spracovaním dátovej časti.
Šifrované úložisko prihlasovacích údajov
Všetky tokeny OAuth a kľúče API sú šifrované v pokoji pomocou vášho vlastného kľúča a uložené výhradne v samohostenej databáze PostgreSQL.
Prečo spustiť Nango na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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