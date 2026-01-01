Nasadenie PgHero inštaláciou na jedno kliknutie.
Panel výkonu open-source PostgreSQL na monitorovanie dotazov, indexov a stavu databázy v reálnom čase.
Vyberte si VPS plán pre PgHero
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PgHero
PgHero je open-source výkonnostný panel vytvorený špeciálne pre PostgreSQL. Zobrazuje pomalé dotazy, nepoužívané indexy, nafúknuté tabuľky, duplicitné indexy, neplatné obmedzenia a počty pripojení v prehľadnom webovom rozhraní — na prečítanie toho, čo zobrazuje, nie sú potrebné žiadne odborné znalosti databázy. Každá metrika je špecifická pre PostgreSQL, takže panel sa zameriava priamo na informácie, ktoré sú dôležité pre ladenie a riešenie problémov.
Vlastné hostovanie PgHero znamená, že vaše databázové poverenia a vzory dotazov nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Pripojte ho k akejkoľvek inštancii PostgreSQL — kontajneru na rovnakom VPS, vzdialenej spravovanej databáze alebo viacerým databázam naraz — a získajte trvalý monitorovací panel prístupný prostredníctvom vášho prehliadača.
Kľúčové vlastnosti PgHero
Detekcia pomalých dotazov
PgHero radí dotazy podľa celkového a priemerného času vykonávania, aby ste mohli okamžite identifikovať, ktoré dotazy znižujú výkon aplikácie.
Analýza indexu
Zobrazuje nepoužívané, duplicitné a chýbajúce indexy, aby ste mohli vyčistiť nadbytočné indexy a pridať indexy, ktoré skutočne zrýchlia vašu prácu.
Sledovanie priestoru a nadmerného objemu
Zobrazuje veľkosti tabuliek a indexov s počtom mŕtvych záznamov, aby ste vedeli, kedy je potrebné vykonať VACUUM alebo REINDEX predtým, než sa priestor stane problémom.
Monitorovanie pripojenia
Sleduje aktívne pripojenia podľa používateľa, databázy a stavu, aby ste mohli odhaliť úniky pripojení a vyčerpanie fondu predtým, než spôsobia výpadky.
Historické štatistiky dopytov
Zaznamenáva štatistiky dotazov v priebehu času a zobrazuje ich pomocou posuvníka časového rozsahu, čo uľahčuje koreláciu regresie výkonu s nasadeniami alebo zmenami zaťaženia.
Prečo spustiť PgHero na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.