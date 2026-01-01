Nasadenie OctoBota jedným kliknutím.
Open-source krypto obchodovací bot na automatizáciu stratégií AI, grid, DCA a TradingView na viac ako 15 burzách.
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S čím sa dá postaviť OctoBot
OctoBot je bezplatný, open-source bot na obchodovanie s kryptomenami, ktorý sa pripája k Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit a viac ako 15 ďalším burzám prostredníctvom jediného webového rozhrania. Podporuje grid trading, priemerovanie nákladov (dollar-cost averaging), tvorbu trhu (market making), stratégie riadené AI, automatizáciu webhookov TradingView a plne skriptovateľný backtestingový engine na zdokonaľovanie nastavení na základe historických trhových dát.
Samohosting OctoBota na vašom vlastnom VPS udržiava každý API kľúč, profil a históriu obchodov pod vašou priamou kontrolou, bez sprostredkovateľskej vrstvy medzi vami a burzou. UI prehliadača beží 24/7 na vašom VPS, takže stratégie sa naďalej vykonávajú, aj keď je váš lokálny počítač offline, a systém pluginov tentacles vám umožňuje rozšíriť bota o vlastné signály alebo rozhrania bez zásahu do pôvodného obrazu.
Kľúčové vlastnosti OctoBot
Podpora pre 15+ výmen
Pripojte sa k Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit a k mnohým ďalším spotovým a futures burzám z jedného nasadenia.
Viacero typov stratégií
Spúšťajte mriežkové obchodovanie, DCA, tvorbu trhu, arbitráž, signály riadené AI a webhook stratégie TradingView bok po boku v nezávislých profiloch.
Automatizácia TradingView
Prijímajte upozornenia z TradingView priamo do OctoBota na spúšťanie obchodov z vašich obľúbených indikátorov Pine Script bez sprostredkovateľských služieb.
Systém spätného testovania
Prehrajte si stratégie na základe historických trhových dát s podrobnými správami o výkone predtým, ako riskujete kapitál na živej burze.
Systém zásuvných modulov Tentacles
Rozšírte OctoBot o komunitné chápadlá pre nové stratégie, burzy a rozhrania, alebo si napíšte vlastné bez forkovania projektu.
Telegram a webové upozornenia
Monitorujte portfólio a obchodnú aktivitu z vstavaného webového ovládacieho panela alebo posielajte živé upozornenia na Telegram pre kontrolu na cestách.
Prečo spustiť OctoBot na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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