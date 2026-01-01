Zľava až do výšky 69 % na Atomic Server

Nasadiť Atomic Server jednoklikovou inštaláciou.

Open-source headless CMS a grafová databáza v reálnom čase pre kolaboratívne znalostné bázy a štruktúrovaný obsah.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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Nasadiť Atomic Server jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Atomic Server

Atomic Server je open-source headless CMS a grafová databáza postavená na Atomic Data, prísnej podmnožine RDF, ktorá dáva každému kúsku obsahu typovú schému a stabilnú URL. Na rozdiel od tradičných CMS, ktoré ukladajú nepriehľadné bloby, Atomic Server ukladá štruktúrované, prepojené dáta, ktoré možno dotazovať, validovať a synchronizovať v reálnom čase naprieč klientmi.

Vlastné hostovanie Atomic Servera na vašom vlastnom VPS udržiava váš graf znalostí, dokumenty a tabuľky pod vašou plnou kontrolou, bez viazanosti na dodávateľa alebo poplatkov za miesto. Vstavané WebSockety streamujú živé aktualizácie každému pripojenému klientovi, čo z neho robí silný základ pre nástroje na spoluprácu, interné wiki a vlastné aplikácie, ktoré potrebujú štruktúrovaný backend v reálnom čase.

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Kľúčové vlastnosti Atomic Server

Synchronizácia v reálnom čase

Vstavané WebSockets odosielajú zmeny okamžite každému pripojenému klientovi, takže kolaboratívne úpravy a živé dashboardy fungujú bez dodatočnej infraštruktúry.

Typovaný graf znalostí

Každý zdroj má schému a jedinečnú URL založenú na Atomic Data, čo poskytuje vášmu obsahu validáciu, prepojenie a možnosť dopytovania, ktorým sa ploché úložiská dokumentov nemôžu rovnať.

Výkonný tabuľkový editor

Upravujte štruktúrované záznamy v používateľskom rozhraní podobnom tabuľke s typovanými stĺpcami, odkazmi a validáciou – známe rozhranie pre netechnických prispievateľov.

Celotextové vyhľadávanie

Integrované fulltextové vyhľadávanie automaticky indexuje každý zdroj, vďaka čomu sú rozsiahle vedomostné bázy okamžite prehľadávateľné bez konfigurácie samostatného enginu.

JS, React, Svelte SDK

Oficiálne klientske knižnice umožňujú vývojárom vytvárať vlastné front-endy a aplikácie, ktoré čítajú, zapisujú a odoberajú živé zmeny prostredníctvom typového API.

Prečo spustiť Atomic Server na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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