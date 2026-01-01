Nasadiť Atomic Server jednoklikovou inštaláciou.
Open-source headless CMS a grafová databáza v reálnom čase pre kolaboratívne znalostné bázy a štruktúrovaný obsah.
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S čím sa dá postaviť Atomic Server
Atomic Server je open-source headless CMS a grafová databáza postavená na Atomic Data, prísnej podmnožine RDF, ktorá dáva každému kúsku obsahu typovú schému a stabilnú URL. Na rozdiel od tradičných CMS, ktoré ukladajú nepriehľadné bloby, Atomic Server ukladá štruktúrované, prepojené dáta, ktoré možno dotazovať, validovať a synchronizovať v reálnom čase naprieč klientmi.
Vlastné hostovanie Atomic Servera na vašom vlastnom VPS udržiava váš graf znalostí, dokumenty a tabuľky pod vašou plnou kontrolou, bez viazanosti na dodávateľa alebo poplatkov za miesto. Vstavané WebSockety streamujú živé aktualizácie každému pripojenému klientovi, čo z neho robí silný základ pre nástroje na spoluprácu, interné wiki a vlastné aplikácie, ktoré potrebujú štruktúrovaný backend v reálnom čase.
Kľúčové vlastnosti Atomic Server
Synchronizácia v reálnom čase
Vstavané WebSockets odosielajú zmeny okamžite každému pripojenému klientovi, takže kolaboratívne úpravy a živé dashboardy fungujú bez dodatočnej infraštruktúry.
Typovaný graf znalostí
Každý zdroj má schému a jedinečnú URL založenú na Atomic Data, čo poskytuje vášmu obsahu validáciu, prepojenie a možnosť dopytovania, ktorým sa ploché úložiská dokumentov nemôžu rovnať.
Výkonný tabuľkový editor
Upravujte štruktúrované záznamy v používateľskom rozhraní podobnom tabuľke s typovanými stĺpcami, odkazmi a validáciou – známe rozhranie pre netechnických prispievateľov.
Celotextové vyhľadávanie
Integrované fulltextové vyhľadávanie automaticky indexuje každý zdroj, vďaka čomu sú rozsiahle vedomostné bázy okamžite prehľadávateľné bez konfigurácie samostatného enginu.
JS, React, Svelte SDK
Oficiálne klientske knižnice umožňujú vývojárom vytvárať vlastné front-endy a aplikácie, ktoré čítajú, zapisujú a odoberajú živé zmeny prostredníctvom typového API.
Prečo spustiť Atomic Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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