Nasadiť GeoNetwork inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source katalógová aplikácia na správu geopriestorových metadát, dátových súborov a interaktívnych mapových služieb.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť GeoNetwork
GeoNetwork je štandardizovaná, open-source katalógová aplikácia vytvorená na správu priestorovo referencovaných zdrojov naprieč organizáciami. Vyvinutá pod nadáciou OSGeo, poskytuje úpravu metadát, federatívne vyhľadávanie a vstavaný prehliadač máp, ktoré fungujú s ISO 19115/19139, Dublin Core a OGC API Records ihneď po vybalení.
Vlastné hostovanie GeoNetworku udržiava plnú kontrolu nad citlivými geopriestorovými súbormi údajov, povereniami na zber a prístupovými politikami na vašom vlastnom VPS. Táto šablóna obsahuje PostGIS pre relačné úložisko a Elasticsearch pre rýchle indexované vyhľadávanie, takže katalóg je pripravený na produkciu hneď, ako sa spustí.
Kľúčové vlastnosti GeoNetwork
Katalóg priestorových metadát
Spravujte záznamy kompatibilné s ISO 19115/19139, Dublin Core a INSPIRE so vstavanou validáciou a šablónovými úpravami.
Federatívny zber
Načítajte metadáta z CSW, OAI-PMH, WMS, WFS a iných uzlov GeoNetwork podľa plánu na vytvorenie jednotnej objavovacej vrstvy.
Vyhľadávanie Elasticsearch
Fulltextové a facetové priestorové vyhľadávanie poháňané integrovaným backendom Elasticsearch pre výsledky v zlomku sekundy naprieč miliónmi záznamov.
Vložený prehliadač máp
Zobraziť náhľad vrstiev WMS, WMTS a WFS priamo zo záznamu pomocou integrovaného mapového klienta založeného na OpenLayers.
OGC API Záznamy
Sprístupňuje obsah katalógu prostredníctvom CSW 2.0.2 a moderného štandardu OGC API Records pre následné integrácie geoportalov.
PostGIS backend
Dodáva sa s databázou PostGIS, takže priestorové geometrie, odkazy a prístupové pravidlá pretrvávajú v osvedčenom open-source GIS engine.
Prečo spustiť GeoNetwork na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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