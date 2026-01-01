Zľava až do výšky 69 % na Coai

Nasaďte Coai inštaláciou jedným kliknutím.

Samoobslužná platforma na agregáciu AI zjednocujúca OpenAI, Claude, Gemini a 20+ poskytovateľov s viacužívateľskou správou a kvótami používania.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Coai inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Coai

69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Coai

Coai (Chat Nio) je open-source AI agregačná platforma, ktorá spája OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen a viac ako 20 ďalších poskytovateľov jazykových modelov za jedným hostovaným rozhraním. Presahuje jednoduché chatovacie používateľské rozhranie (UI) pridaním úrovní predplatného, kvót tokenov na používateľa, vydávania kľúčov API a fakturácie za používanie – vďaka čomu je praktická pre tímy, ktoré potrebujú ponúkať kontrolovaný prístup k LLM viacerým používateľom bez odhalenia kľúčov poskytovateľov.

Vlastné hostovanie Coai na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad tým, ktoré modely sú dostupné, koľko môže každá úroveň používateľov spotrebovať a ako vyzerajú vaše celkové výdavky na API – bez platenia poplatkov za miesto spravovanej agregačnej službe.

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Kľúčové vlastnosti Coai

Agregácia viacerých poskytovateľov

Pripojte OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen a 20+ poskytovateľov prostredníctvom jednej platformy a umožnite používateľom prepínať medzi nimi z jedného rozhrania.

Používateľské úrovne predplatného

Definujte bezplatné a platené plány predplatného s kvótami tokenov pre jednotlivé úrovne, ktoré kontrolujú, koľko môže každá skupina používateľov spotrebovať naprieč všetkými nakonfigurovanými poskytovateľmi.

Vydanie API kľúča

Vydajte API kľúče vašim používateľom, aby mohli programovo pristupovať k nakonfigurovaným modelom – bez toho, aby ste kedykoľvek odhalili prihlasovacie údaje vášho poskytovateľa.

Sledovanie používania a fakturácie

Monitorujte spotrebu tokenov na používateľa a odhadované náklady v reálnom čase, s konfigurovateľnými limitmi, aby ste predišli neočakávanému prekročeniu rozpočtu.

Trhovisko modelov

Používatelia objavujú a vyberajú si zo všetkých nakonfigurovaných poskytovateľov prostredníctvom vstavaného nástroja na výber modelov, s podporou volania funkcií a generovania obrázkov, ak sú k dispozícii.

Prečo spustiť Coai na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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