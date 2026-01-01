Nasaďte Coai inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na agregáciu AI zjednocujúca OpenAI, Claude, Gemini a 20+ poskytovateľov s viacužívateľskou správou a kvótami používania.
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S čím sa dá postaviť Coai
Coai (Chat Nio) je open-source AI agregačná platforma, ktorá spája OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen a viac ako 20 ďalších poskytovateľov jazykových modelov za jedným hostovaným rozhraním. Presahuje jednoduché chatovacie používateľské rozhranie (UI) pridaním úrovní predplatného, kvót tokenov na používateľa, vydávania kľúčov API a fakturácie za používanie – vďaka čomu je praktická pre tímy, ktoré potrebujú ponúkať kontrolovaný prístup k LLM viacerým používateľom bez odhalenia kľúčov poskytovateľov.
Vlastné hostovanie Coai na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad tým, ktoré modely sú dostupné, koľko môže každá úroveň používateľov spotrebovať a ako vyzerajú vaše celkové výdavky na API – bez platenia poplatkov za miesto spravovanej agregačnej službe.
Kľúčové vlastnosti Coai
Agregácia viacerých poskytovateľov
Pripojte OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen a 20+ poskytovateľov prostredníctvom jednej platformy a umožnite používateľom prepínať medzi nimi z jedného rozhrania.
Používateľské úrovne predplatného
Definujte bezplatné a platené plány predplatného s kvótami tokenov pre jednotlivé úrovne, ktoré kontrolujú, koľko môže každá skupina používateľov spotrebovať naprieč všetkými nakonfigurovanými poskytovateľmi.
Vydanie API kľúča
Vydajte API kľúče vašim používateľom, aby mohli programovo pristupovať k nakonfigurovaným modelom – bez toho, aby ste kedykoľvek odhalili prihlasovacie údaje vášho poskytovateľa.
Sledovanie používania a fakturácie
Monitorujte spotrebu tokenov na používateľa a odhadované náklady v reálnom čase, s konfigurovateľnými limitmi, aby ste predišli neočakávanému prekročeniu rozpočtu.
Trhovisko modelov
Používatelia objavujú a vyberajú si zo všetkých nakonfigurovaných poskytovateľov prostredníctvom vstavaného nástroja na výber modelov, s podporou volania funkcií a generovania obrázkov, ak sú k dispozícii.
Prečo spustiť Coai na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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