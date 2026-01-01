Nasadiť HFS inštaláciou jedným kliknutím.
Súborový server HTTP s vlastným hosťovaním, ktorý vám umožňuje zdieľať súbory priamo z vášho disku prostredníctvom moderného webového rozhrania.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť HFS
HFS (HTTP súborový server) je ľahký, samo-hostovaný server na zdieľanie súborov, ktorý premení váš VPS na plne funkčné centrum na zdieľanie súborov prístupné z akéhokoľvek prehliadača. Poskytuje čisté, responzívne webové rozhranie na prehliadanie, sťahovanie a nahrávanie súborov bez potreby inštalácie akéhokoľvek klientskeho softvéru.
S vstavanými používateľskými účtami, kontrolou prístupu pre jednotlivé priečinky, obmedzením šírky pásma a virtuálnym súborovým systémom vám HFS dáva úplnú kontrolu nad tým, kto má prístup ku ktorým súborom. Samo-hostovanie na vašom vlastnom VPS znamená neobmedzené úložisko a šírku pásma bez mesačných poplatkov za používateľa.
Kľúčové vlastnosti HFS
Virtuálny súborový systém
Usporiadajte zdieľaný obsah do štruktúry virtuálnych priečinkov nezávisle od skutočného rozloženia vášho disku, čo vám dáva plnú kontrolu nad tým, čo používatelia vidia.
Používateľské účty a povolenia
Vytvorte účty s povoleniami na čítanie, zápis a odstránenie na úrovni priečinkov, aby rôzni používatelia mali prístup len k súborom, ktoré sú oprávnení vidieť.
Obnoviteľné nahrávania a sťahovania
Podporuje prenosy s možnosťou obnovenia, aby operácie s veľkými súbormi prežili prerušenia siete bez toho, aby sa začínalo odznova.
Obmedzovanie šírky pásma
Nastavte limity rýchlosti nahrávania a sťahovania pre používateľa alebo globálne, aby váš server zostal responzívny aj počas náročných prenosov súborov.
Systém doplnkov
Rozšírte HFS o komunitné pluginy pre miniatúry, LDAP autentifikáciu, ochranu proti útokom hrubou silou, témy a ďalšie.
Prečo spustiť HFS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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