Nasaďte Flame jedným kliknutím.
Samoobslužná úvodná stránka a domáca nástenka pre váš osobný server a služby domáceho laboratória.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Flame
Flame je samoobslužná úvodná stránka, ktorá premení váš server na organizované centrum pre všetky vaše aplikácie a záložky. Všetko sa spravuje prostredníctvom vstavaného GUI — žiadne konfiguračné súbory na úpravu, žiadne reštarty nie sú potrebné. Pridávajte aplikácie, organizujte záložky a prispôsobte si vzhľad úplne z prehliadača.
Na rozdiel od hostovaných služieb dashboardu, Flame beží výhradne na vašom vlastnom VPS, čím udržuje váš inventár služieb a záložky súkromné. Jeho integrácia s Docker štítkami automaticky objavuje bežiace kontajnery, takže váš dashboard zostáva aktuálny, keď nasadzujete nové služby.
Kľúčové vlastnosti Flame
Správa založená na GUI
Pridávajte, aktualizujte a odstraňujte aplikácie a záložky priamo z webového rozhrania bez úpravy akýchkoľvek konfiguračných súborov.
Automatické objavovanie Docker
Automaticky detekuje spustené kontajnery čítaním štítkov Docker a udržiava váš ovládací panel synchronizovaný s nasadenými službami.
Integrované vyhľadávanie
Vstavaný vyhľadávací panel podporuje 11 poskytovateľov webového vyhľadávania a filtruje lokálne aplikácie a záložky v reálnom čase.
Vlastné témy
Vyberte si z 15 vstavaných farebných tém alebo si vytvorte vlastnú pomocou vlastného editora tém a prepisov CSS.
Widget počasia
Zobrazte aktuálne poveternostné podmienky na svojom ovládacom paneli pomocou bezplatného kľúča Weather API a súradníc vašej polohy.
Prečo spustiť Flame na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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